Глава государства поручил навести порядок в сфере ономастики

Президент,История
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Бурабае проходит IV заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, на котором обсуждают ключевые вопросы развития страны

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В ходе своего выступления на Национальном Курултае президент Касым-Жомарт Токаев поручил строго блюсти принципы исторической справедливости, передает корреспондент Kazpravda.kz

«В вопросах наименования или переименования улиц и населенных пунктов местные исполнительные органы допустили много ошибок, вплоть до того, что присваивали имена по принципу землячества, родственных отношений. Поэтому было принято решение о централизации данной деятельности. Депутаты поддержали эту инициативу. В результате у нас есть единый и четкий регламент ономастической работы. Теперь важно не только изменить процедуры, но и подойти к этой работе по-существу. Нужно строго блюсти принципы исторической справедливости. В целом, нужно упорядочить всю работу в данной сфере», - сказал глава государства.

По словам президента, выдающиеся исторические личности Казахстана достойны увековечивания. Память о них – неотъемлемая часть общенациональной идентичности, хранить ее – гражданский долг.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нельзя превращать ономастику в инструмент прославления личностей, чьи «исторические заслуги» не подтверждаются никакими архивными документами. Причем, как он отметил, мифологизацией советских деятелей, в том числе тех, которые были причастны к организации Ашаршылық, занимаются лица, сделавшие карьеру уже в Независимом Казахстане.  

«Не должно быть вседозволенности и при наименовании частных объектов. Иногда на улицах наших городов можно встретить вывески с совершенно непотребными названиями. Креатив – это, конечно, хорошо, но нормы общественного порядка и приличия нужно соблюдать. Поэтому и предприниматели должны ответственно подходить к вопросам ономастики. Депутаты сейчас рассматривают поправки, согласно которым присвоить имя человека частному объекту можно будет только после согласия ономастической комиссии. Это правильное решение», - заключил глава государства.

#Токаев #поручения #курултай #ономастика

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