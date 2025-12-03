«Для начала, в ближайшие три года, требуется нарастить объемы производства внутри страны, обеспечить диверсификацию импортных поставок. Разумная конкуренция должна сохраняться. Все изменения в регулировании должны осуществляться поэтапно и адресно, не нарушая устойчивости поставок топлива. Следующим шагом должно стать создание научно-исследовательского института авиации и лабораторий сертификации топлива на базе действующих организаций. Правительству совместно с Антимонопольным органом следует безотлагательно принять комплекс мер по решению этих вопросов», – сказал Президент на совещании по развитию региональных грузовых авиахабов.