Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент отметил, что развитие авиахабов в стране является одним из приоритетных направлений совершенствования транспортно-транзитной сферы.

– Все страны уделяют особое внимание расширению своих транзитных возможностей. Нарастает конкуренция на глобальном уровне. На сегодняшний день грузоперевозки через территорию Казахстана осуществляются преимущественно автомобильным и железнодорожным транспортом. Вместе с тем, по прогнозам экспертов, доля грузовых авиаперевозок, то есть air cargo, будет расти с каждым годом. К 2040 году 20% грузовых авиаперевозок будут осуществляться по маршруту Азия – Европа. Нашей стране необходимо сформировать мультимодальный логистический каркас, объединяющий железные и автомобильные дороги, а также воздушный транспорт, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал эффективно использовать географические преимущества страны.

– Казахстан находится на пересечении основных воздушных коридоров между Европой и Азией. Мы должны максимально эффективно и рационально использовать эти возможности. В Центральной Азии и на Южном Кавказе нарастает конкуренция за транзитные потоки. Вместе с тем разгорается борьба за инвестиции в транспортно-логистическую отрасль. Важно понимать, что если сегодня не будут предприняты смелые и решительные шаги, мы рискуем упустить наши возможности, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал первостепенной задачей формирование полноценных авиахабов на базе ключевых аэропортов страны.

– Необходимо четко определить конкурентные преимущества каждой воздушной гавани и кардинально переформатировать рабочие процессы. Сегодня транзитный карго-трафик создает низкую добавленную стоимость. Как мы видим, в основном он ограничен дозаправкой и техническими стоянками без значимых операций по обработке и консолидации грузов. Имеющийся потенциал в полной мере не реализован из-за недостаточно развитой инфраструктуры. Следует обеспечить эффективную деятельность специальных экономических зон. Льготные условия должны быть адаптированы под специализацию каждого хаба, – сказал он.

Глава государства подверг критике профильные министерства, которые затягивают решение назревших проблем развития отрасли и принятие соответствующих мер.

Президент поручил Правительству незамедлительно приступить к работе и в оперативном режиме решить конкретные вопросы.

– Отдельное внимание нужно уделить вопросу пересмотра текущей тарифной политики аэропортовых услуг. На протяжении последних 10 лет они были повышены лишь один раз, в этом году. Сдерживание тарифов, как показывает практика, приводит к высокому износу инфраструктуры. Пересмотр тарифов должен гарантировать улучшение сложившейся ситуации. Вместе с тем необходимо обеспечить сбалансированный подход без резкого повышения цен. Внедрение принципа «тариф в обмен на инвестиции» должно стать базовым условием развития отрасли на ближайшие годы. Создание благоприятного делового климата – стратегическая задача. Следует внимательно выслушать инвесторов. Вызывает вопросы чрезмерная зарегулированность неавиационных услуг в аэропортах. Сложные бюрократические процедуры отбора компаний путем проведения конкурсов, ограничение сроков действия договоров – все это надо прекращать, – потребовал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости поддержать деятельность первой Национальной грузовой авиакомпании, которая будет в скором времени создана в стране.

– Необходимо разработать конкретный пакет мер на предстоящие 3-5 лет по поддержке отечественных грузовых компаний. Основная цель – развитие мультимодальной логистики через стимулирование компаний к созданию добавленной стоимости. Важным элементом формирования транзитных авиапотоков является развитие флота воздушных судов, – подчеркнул Глава государства.

Президент остановился на проблеме дефицита в Казахстане грузового авиатранспорта.

– Правительство должно внимательно рассмотреть вопрос о снятии ограничения на эксплуатацию грузового авиатранспорта старше 25 лет. В США средний возраст самолетов авиакомпании FedEx составляет 28 лет, компании UPS – 30 лет, а британской авиакомпании One Air – 33 года. Таких примеров немало, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства акцентировал внимание на цифровизации в сфере воздушного транспорта.

– Взаимодействие на рынке грузоперевозок между всеми видами транспорта должно осуществляться по принципу «единого цифрового окна». В 2019 году была запущена система E-freight, направленная на упрощение процедур перевозки грузов воздушным транспортом. Однако до настоящего времени ее функционал остается ограниченным. Имеют место факты задержки оформления документов, – поручил Президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, не менее остро стоит вопрос подготовки профессиональных кадров для авиаотрасли.

– Все эти реформы будут невозможны без квалифицированных специалистов. В отрасли сложилась острая нехватка кадров, ежегодно будут нужны сотни новых специалистов. Проблема требует незамедлительного решения. Поручаю Правительству принять меры по реформированию системы подготовки кадров. Следует развивать сотрудничество с международными научными учебными заведениями, а также создавать передовые центры компетенций, – отметил Глава государства.

В заключение Президент подчеркнул, что стратегически важная задача для нашей страны по развитию транспортно-логистической сферы будет находиться под его личным контролем.