Нельзя превращать историю в инструмент раздора – Токаев

Дана Аменова
специальный корреспондент

В Астане с участием Главы государства проходит международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Президент Казахстана в своей речи особо подчеркнул объединяющую роль наследия кочевой цивилизации для построения стабильного будущего.

«История, как золотой мост, соединяющий народы, должна способствовать построению справедливого и безопасного миропорядка.  Для этого нам необходимо объединить усилия и действовать сообща во имя общих интересов. Очевидно, что в этом вопросе научное сообщество играет особую роль. Нет сомнений в том, что идеи и конструктивные предложения, которые прозвучат на сегодняшней встрече, станут основой для новых научных трудов, международных проектов и экспедиций», – констатировал Глава государства.

Также он добавил, что планируется проводить данный симпозиум на регулярной основе.

«Думаю, что и в дальнейшем вы продолжите вносить огромный вклад в эту важную работу. Еще раз выражаю всем вам огромную благодарность. Действительно, историческое значение сегодняшнего симпозиума уникально. По итогам данной важной встречи будет принята специальная резолюция. Уверен, что этот документ придаст новый импульс работе по изучению истории и наследия Золотой Орды», – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #Акорда #симпозиум #Золотая Орда

