Нельзя превращать историю в инструмент раздора – Токаев

В Астане с участием Главы государства проходит международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана в своей речи особо подчеркнул объединяющую роль наследия кочевой цивилизации для построения стабильного будущего.

«История, как золотой мост, соединяющий народы, должна способствовать построению справедливого и безопасного миропорядка. Для этого нам необходимо объединить усилия и действовать сообща во имя общих интересов. Очевидно, что в этом вопросе научное сообщество играет особую роль. Нет сомнений в том, что идеи и конструктивные предложения, которые прозвучат на сегодняшней встрече, станут основой для новых научных трудов, международных проектов и экспедиций», – констатировал Глава государства.

Также он добавил, что планируется проводить данный симпозиум на регулярной основе.