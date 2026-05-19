Международная олимпиада по ИИ пройдет в Казахстане

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Важно сочетать богатое наследие предков с прогрессивными ценностями и передовыми технологиями. Такое мнение Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил в ходе выступления на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

По словам Президента, наследие степной цивилизации сегодня переосмысляется через призму масштабного обновления страны.

«Сегодня можно уже констатировать, что наш регион вступает в период нового ренессанса и возвращения своей исторической миссии важного цивилизационного и геополитического полюса мира. В этом процессе решающую роль играют беспрецедентный дух и созидательная энергия наших народов, в том числе подрастающего поколения. Благодаря чему сегодня мы ставим перед собой высокие цели и выполняем важные задачи. Поэтому важно сочетать богатое наследие предков с прогрессивными ценностями и передовыми технологиями. Изучение истории не означает, что нужно жить прошлым или переживать его заново. Замыкаясь в былых временах, есть риск скатиться к невежеству и мракобесию. Через познание своих истоков необходимо расширять горизонты национального развития. Поэтому в новой Конституции, глубоко осознавая этот принцип, мы четко обозначили стратегический приоритет сохранения нашего культурного наследия, развития образования, науки и инноваций», – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

Также он проинформировал о начале важной работы и напомнил о том, что неделю назад подписал специальный Указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования. 

«Как всем известно, сегодня современные технологии коренным образом проникают во все сферы жизни, открывая путь для масштабных изменений. Очевидно, что этот процесс напрямую повлияет на будущее человечества. Одним словом, передовые технологии развиваются колоссальными темпами каждый день. Это реальность XXI века. Мы это прекрасно понимаем, поэтому уделяем особое внимание воспитанию подрастающего поколения, способного быстро адаптироваться к требованиям времени», – сказал Президент.

Кроме того, в данном направлении реализуется множество инициатив. 

«В августе текущего года в Казахстане под эгидой ЮНЕСКО пройдет международная олимпиада по искусственному интеллекту, в которой примут участие школьники и студенты из 100 стран. Кроме того, наша страна целенаправленно продвигает такие креативные проекты, как «Всемирные игры кочевников», «Игры будущего». Также осенью этого года в Астане впервые планируется провести AI Film фестиваль.Мы последовательно работаем над запуском новых цифровых и транспортных коридоров, а также центров хранения данных, которые по-новому воссоздают Великий Шелковый путь и становятся аналогами знаменитых библиотек прошлого.Это станет подлинным отражением прогрессивной эпохи, где гармонично сочетаются традиции и инновации», – добавил Глава государства.

Также Глава государства подчеркнул, что настоящий прогресс возможен только там, где исторический опыт органично сочетается с прогрессом и устремленностью в будущее.

«Непростая история Золотой Орды и ее судьба напоминают нам, что подлинная сила государств зиждется на способности объединять разные культуры в единую систему плодотворного гуманитарного и политического партнерства. Следуя этой стратегической линии, мы активно развиваем сотрудничество тюркских стран, Казахстан всецело продвигает идею комплексного взаимодействия на пространстве Евразии для укрепления экономического и технологического потенциала всех стран региона. К примеру, в 2025 году на саммите ШОС мною была выдвинута инициатива «Трансалтайского диалога», которая органично взаимодействует с российской концепцией «Алтай – прародина тюрков», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

