Глава государства поздравил Акмарал Науатбек с победой на Паралимпийских играх

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку Паралимпийских игр Акмарал Науатбек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба МТС РК

«Поздравляю Акмарал Науатбек с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр! Ваше триумфальное выступление обрадовало любителей спорта. Вы проявили самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами. Желаю Акмарал новых побед!» – написал глава государства на своей социальной странице Х.

Спортсменка выиграла главную награду в пара дзюдо. Науатбек выиграла финал в весе до 48 килограммов (категория J2).

В решающей схватке Акмарал встретилась с Сандрин Мартине (Франция). Казахстанка одержала победу с оценкой «иппон».