Глава государства поздравил Акмарал Науатбек с победой на Паралимпийских играх
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку Паралимпийских игр Акмарал Науатбек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Поздравляю Акмарал Науатбек с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр! Ваше триумфальное выступление обрадовало любителей спорта. Вы проявили самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами. Желаю Акмарал новых побед!» – написал глава государства на своей социальной странице Х.
Спортсменка выиграла главную награду в пара дзюдо. Науатбек выиграла финал в весе до 48 килограммов (категория J2).
В решающей схватке Акмарал встретилась с Сандрин Мартине (Франция). Казахстанка одержала победу с оценкой «иппон».