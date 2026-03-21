Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Президент отметил, что праздник Наурыз имеет глубокий смысл, который заключается в философии Чистоты. 

Фото: Акорда

«Поздравляю всех с великим праздником Наурыз мейрамы. Наурыз – это время духовного очищения и обновления. Понятие чистоты имеет всеобъемлющий смысл. Прежде всего, она означает чистоту помыслов, чистоту сознания и намерений.

Два года назад мы запустили общенациональную акцию «Таза Қазақстан». Этот масштабный проект получил широкую всенародную поддержку, особенно среди молодежи. Осознанность и чистота помыслов наших граждан подтверждаются реальными делами. Такие черты, как аккуратность, пунктуальность и самодисциплина становятся неотъемлемыми качествами нашей нации.

В целом, инициатива «Таза Қазақстан» – не просто очередная разовая кампания или агитация, это незыблемая идеология нашего государства. Поэтому данная благородная миссия должна стать для нас постоянным делом, неотъемлемой частью облика нашей нации.

В праздник Наурыз особенно важно широко разъяснять суть философии Чистоты.

Верю, что в этот исторический момент, когда оживает природа и обновляется страна, каждое пожелание обретает особую силу. Поэтому, прежде всего, пусть на нашей земле царят мир и благополучие.

Пусть будет вечной наша священная Родина – Республика Казахстан! Пусть верховенство нашей Конституции будет нерушимым!

Пусть наш флаг развевается высоко! Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!», - сказал Президент. 


Напомним, глава государства находится с рабочей поездкой в Туркестанской области. Ранее он посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, где почтил память великого мыслителя и духовного наставника Х.А. Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.

#Наурыз #президент #Касым-Жомарт Токаев

