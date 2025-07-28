Он отметил, что Айгерим Алтынбек достойно представила нашу страну и отечественное искусство на мировой сцене

Фото: Минкультуры

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Айгерим Алтынбек, победившей на XI Международном оперном конкурсе CLIP 2025 в Италии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Ваш успех, продемонстрировавший всему миру культуру Казахстана и отразивший признание международных экспертов, имеет большое значение. Вы достойно представили нашу страну и отечественное искусство на мировой сцене. Уверен, Вас в будущем ждут новые свершения! – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что с невероятным триумфом завершилось участие казахстанской оперной певицы Айгерим Алтынбек в XI Международном оперном конкурсе CLIP 2025 (Concorso Lirico Internazionale di Portofino). Молодая певица не просто одержала победу — она прошла в ключевых номинациях конкурса и стала абсолютным победителем, завоевав первую премию, приз зрительских симпатий, награду за лучший женский голос и приз музыкального критика, арт-директора и педагога Карло Майера.