Глава государства поздравил премьера и народ Малайзии с Днем независимости
Президент направил телеграмму поздравления премьер-министру Малайзии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев искренне поздравил Анвара Ибрагима и его соотечественников с Днем независимости Малайзии.
"Глава нашего государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-малазийских отношений, основанных на взаимопонимании и общих ценностях", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал премьер-министру успехов в его ответственной деятельности, а народу Малайзии – процветания.