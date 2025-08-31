Касым-Жомарт Токаев искренне поздравил Анвара Ибрагима и его соотечественников с Днем независимости Малайзии.

"Глава нашего государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-малазийских отношений, основанных на взаимопонимании и общих ценностях", - говорится в сообщении.