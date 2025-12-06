Глава государства поздравил президента Финляндии
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Александру Стуббу по случаю Дня независимости Финляндии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В телеграмме отмечено, что Суоми неизменно демонстрирует эффективное сочетание экономического прогресса, социальной справедливости и экологической устойчивости.
Глава государства подчеркнул, что недавний визит Президента Финляндии в Астану придал новый импульс двусторонним отношениям и позволил достичь конкретных результатов в укреплении сотрудничества между нашими странами.
Президент Казахстана пожелал Александру Стуббу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному финскому народу – благополучия и процветания.