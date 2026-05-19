Президент: Принцип «историю творят только сильные и пишут победители» носит антинаучный характер

Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Президента, важно понимать, что историческая оценка должна быть абсолютно объективной и политически нейтральной.

«Принцип «историю творят только сильные и пишут победители», надо признать, носит антинаучный характер: раз победителей не судят, то и в мировой истории им должно быть уготовано самое почетное место, куда стекаются все комплиментарные оценки исследователей. А малым и средним странам, тем более, потерпевшим поражения на полях брани в прошлом придется довольствоваться ролью исторических «заднескамеечников», - пояснил Глава государства.

В Казахстане начался довольно активный процесс пересмотра устаревших догм и стереотипов, которые в угоду политическим амбициям низводят некогда могучие степные империи до статуса так называемых «недогосударств» и даже позиционируют кочевые народы как дикую, стихийную силу, вышедшую за рамки исторического контекста.

«Но, восстанавливая объективную историческую картину, мы далеки от слепой идеализации прошлого. История не терпит и не прощает лжи во имя самолюбования, равно как и попыток превратить общее наследие в типично национальное явление. Претензии на монополию в трактовке нашего богатейшего прошлого с его противоречиями, сложностями – это тупиковый путь, ведущий к деградации науки и росту взаимного недоверия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, в профессиональном сообществе историков, безусловно, имеются представители эффективной «мягкой силы» и научной дипломатии, они могут строить мосты там, где политики способны возводить лишь стены.