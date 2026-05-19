Президент: Принцип «историю творят только сильные и пишут победители» носит антинаучный характер

Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

 

Фото: Акорда

По словам Президента, важно понимать, что историческая оценка должна быть абсолютно объективной и политически нейтральной.

«Принцип «историю творят только сильные и пишут победители», надо признать, носит антинаучный характер: раз победителей не судят, то и в мировой истории им должно быть уготовано самое почетное место, куда стекаются все комплиментарные оценки исследователей. А малым и средним странам, тем более, потерпевшим поражения на полях брани в прошлом придется довольствоваться ролью исторических «заднескамеечников», - пояснил Глава государства.

В Казахстане начался довольно активный процесс пересмотра устаревших догм и стереотипов, которые в угоду политическим амбициям низводят некогда могучие степные империи до статуса так называемых «недогосударств» и даже позиционируют кочевые народы как дикую, стихийную силу, вышедшую за рамки исторического контекста.

«Но, восстанавливая объективную историческую картину, мы далеки от слепой идеализации прошлого. История не терпит и не прощает лжи во имя самолюбования, равно как и попыток превратить общее наследие в типично национальное явление. Претензии на монополию в трактовке нашего богатейшего прошлого с его противоречиями, сложностями – это тупиковый путь, ведущий к деградации науки и росту взаимного недоверия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, в профессиональном сообществе историков, безусловно, имеются представители эффективной «мягкой силы» и научной дипломатии, они могут строить мосты там, где политики способны возводить лишь стены.

«Их миссия именно в нынешнее неспокойное время крайне важна», - подчеркнул Глава государства.

 

#Токаев #президент #ЗолотаяОрда

Популярное

Все
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Достойный путь генерала Уразова
Казахи в древнем Египте? Да!
Не потерять туриста и доверие людей
Полиция не только бережет, но и спасает
Судьбоносное решение
Бизнес делает ставку на опыт
От E-Museum до «Халық әуені»
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Школа Абая – территория смыслов
Инструмент структурного преобразования экономики
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 79-НП
Гуманистическое измерение права
Женщины-лидеры готовятся к выборам
От общей истории – к общему будущему
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
В центре реформ – человек
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Залог интеллектуальной нации
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
ИИ в школах как новый этап модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Читайте также

Шавкат Аюпов: Золотая Орда - это общее наследие народов Евр…
Президент Кении прибыл с госвизитом в Казахстан
В акции «Ночь музеев» приняли участие более 60 тысяч человек
Глава государства подписал ряд законов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]