Глава государства принял президента Национальной академии наук

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития отечественной науки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Как подчеркнул президент, Национальная академия наук, получившая в прошлом году новый статус, должна объединить усилия отечественных ученых и уделить особое внимание внедрению инноваций, которые принесут реальную пользу науке и экономике.

Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить процесс избрания новых членов Национальной академии наук и шире вовлекать талантливых молодых ученых и новых специалистов в деятельность Академии.

Ахылбек Куришбаев представил президенту научные исследования, проводимые возглавляемым им Казахским национальным аграрным исследовательским университетом, а также работу, направленную на совершенствование агропромышленной отрасли.

По мнению Главы государства, присвоение учреждению статуса исследовательского университета позволит внедрить научные разработки в реальное производство и коммерциализировать результаты научных исследований.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил актуализировать стратегию развития и план работы Национальной академии наук с учетом новых задач. Он также отметил важность организации на высоком уровне мероприятий, посвященных 125-летию Каныша Сатпаева – инициатора создания Академии наук Казахстана.