Глава государства принял Раиса Татарстана Рустама Минниханова

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Рустамом Миннихановым, прибывшим в Астану для участия в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства выразил признательность Раису Татарстана за его личное участие в этом важном международном событии. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокое представительство российской сборной, в состав которой входят спортсмены из Татарстана.

Президент Казахстана с удовлетворением отметил планомерное развитие торгово-экономического сотрудничества, а также указал на важность своевременной и качественной реализации совместных проектов в области машиностроения и нефтегазохимии.

Рустам Минниханов поблагодарил за теплый прием и возможность участия во Всемирных играх кочевников, олицетворяющих общность истории, традиций тюркских народов и всей кочевой цивилизации.

Руководитель Татарстана выразил готовность к реализации новых совместных проектов в области производства продукции высокого передала, IT-индустрии и в других секторах экономики, представляющих взаимный интерес.

Собеседники также обсудили вопросы межрегионального сотрудничества и повестку предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года.