По итогам официального визита Касым-Жомарта Токаева и бизнес-форума «Центральная Азия – Япония» подписаны более 60 документов на сумму 3,72 млрд долларов между казахстанской стороной и японскими бизнес-структурами, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Наряду с главой нашего государства в мероприятии приняли участие премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В рамках бизнес-форума прошли сессии на темы: «Зеленое развитие и устойчивость», «Цифровая трансформация и взаимосвязанность», «Финансы, человеческие ресурсы и развитие социальной системы для бизнеса», а также встречи между представителями деловых кругов стран Центральной Азии и Японии.

