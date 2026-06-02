Президент ознакомился с ходом развития города Алатау

Программа рабочей поездки Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область началась с презентации развития Алатау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Территория города составляет 88 тысяч гектаров и разделена на 4 функциональные зоны, которые будут развиваться поэтапно вплоть до 2050 года. Также определены точки роста и приоритетные территории развития города, реализуется Дорожная карта по развитию магистральной инфраструктуры. Принят Конституционный закон, формирующий новую модель управления.

На сегодня активно развивается жилой район Gate City, в котором возведена одна «комфортная школа». В городе функционируют 5 системообразующих предприятий: «Маревен Фуд», «КНАУФ», Fruit Art, Dolce Pharm и Алматинский вентиляторный завод.

Наряду с этим сформирован пул из 53 инвестиционных проектов на общую сумму более 2 трлн тенге. В частности, компания PepsiCo ведет строительство крупнейшего в Центральной Азии завода по переработке картофеля, Mars Petcare реализует проект первого в регионе современного производства кормов для домашних животных, KHAN TENGRI BIOPHARMA занимается производством лекарственных средств и медицинского оборудования, «Исткомтранс» и G-Trans формируют логистический кластер.

Главе государства был презентован проект Iconic Complex – флагманский многофункциональный комплекс Алатау. Один из главных объектов города будет возведен в районе Gate District.