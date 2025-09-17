Приветствуя Патриарха Иерусалимского, Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за неизменную поддержку инициативы по проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Он отметил, что яркие послания и содержательные предложения Патриарха внесли весомый вклад в укрепление роли межрелигиозного форума.

Президент подчеркнул, что в современном мире религия играет фундаментальную роль, а духовные лидеры несут особую ответственность за сохранение мира и развитие культуры межрелигиозного общения.

Глава государства сообщил, что православие занимает важное место в духовной жизни Казахстана, отметив ценность его просветительской, миротворческой и общественной миссии.