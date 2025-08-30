Глава государства рассказал о дружбе и партнерстве Казахстана и Китая

Президент
77

Сегодня в популярной англоязычной китайской газете China Daily опубликована статья Президента Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Статья «Strong Kazakh-Sino ties key to successful cooperation» («Прочные казахско-китайские отношения - ключ к успешному сотрудничеству») посвящена развитию всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и КНР, а также укреплению потенциала Шанхайской организации сотрудничества.

Глобальный тираж газеты China Daily оценивается в 700 тысяч экземпляров.

Общее количество читателей печатной, электронной и мобильной версий издания составляет более 350 миллионов человек в мире.

Ссылка на статью: https://www.chinadaily.com.cn/a/202508/30/WS68b230f7a3108622abc9dea5.html

#Китай #Касым-Жомарт Токаев #газета #Си Цзиньпин #статья #China Daily

