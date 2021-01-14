Глава государства созвал первую сессию Парламента РК седьмого созыва

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Президент РК подписал указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан седьмого созыва, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
УКАЗ
О созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан седьмого созыва
В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать первую сессию Парламента Республики Казахстан седьмого созыва 15 января 2021 года в 10 часов в городе Нур-Султане.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 14 января 2021 года
№ 489