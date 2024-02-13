Глава государства выразил соболезнования родным и близким Анар Жаилгановой

Президент
27

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Анар Жаилгановой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz

– Анар Нуралыкызы плодотворно трудилась на благо процветания нашей страны. Она активно участвовала в реализации многих добрых начинаний и зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист. Светлый образ Анар Нуралыкызы, посвятившей свою жизнь безупречной государственной службе, останется в наших сердцах, – говорится в телеграмме.

На 55-м году жизни скоропостижно скончалась экс-председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Нуралыкызы Жаилганова. В разные годы работала в Институте государства и права, судьей южно-казахстанского областного суда, в министерстве юстиции, Администрации президента, Верховном суде, Конституционном совете.

Была депутатом Мажилиса. В 2019 году заняла пост председателя Агентства по делам государственной службы, где проработала по 2022 год.

 

#президент #соболезнование #Анар Жаилганова

Популярное

Все
Миллион за выносливость
Вторая победа в сезоне
Заставлять или убеждать?
История в комиксах
Судьбу свою кляня…
Гражданин Турции получил пять лет лишения свободы за смерть троих человек
Опасная пятиэтажка
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
Автобан почти готов?
Эх, дороги...
С горящими лесами
Когда интересы совпадают
Соучаствующее управление
Экзамен для командиров
Научная «вертикаль» сельского хозяйства
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Оживает древняя культура
Вдохновляя людей, объединяя нации
Мост в прошлое
Сохранить и жизнь, и почку
Назначен заместитель управделами президента
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Сельский Айболит
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Платежный переполох
Канат Шарлапаев остается в правительстве
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
В Семее горит торговый центр
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Токаев поздравил Стубба с избранием на пост президента Финл…
Токаев дал ряд поручений Байханову по развитию Прииртышья
Аким области Улытау доложил президенту о развитии региона
Токаев принял главу ЕАБР

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]