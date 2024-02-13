Глава государства выразил соболезнования родным и близким Анар Жаилгановой

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Анар Жаилгановой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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– Анар Нуралыкызы плодотворно трудилась на благо процветания нашей страны. Она активно участвовала в реализации многих добрых начинаний и зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист. Светлый образ Анар Нуралыкызы, посвятившей свою жизнь безупречной государственной службе, останется в наших сердцах, – говорится в телеграмме.

На 55-м году жизни скоропостижно скончалась экс-председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Нуралыкызы Жаилганова. В разные годы работала в Институте государства и права, судьей южно-казахстанского областного суда, в министерстве юстиции, Администрации президента, Верховном суде, Конституционном совете.

Была депутатом Мажилиса. В 2019 году заняла пост председателя Агентства по делам государственной службы, где проработала по 2022 год.