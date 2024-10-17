Президент выступил на пленарном заседании Astana Think Tank Forum

Международное сотрудничество , Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В начале своего выступления президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что данная диалоговая площадка, созданная под эгидой Международного форума Астана, служит для обмена идеями по наиболее актуальным глобальным и региональным проблемам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Как вы знаете, сегодня перед человечеством стоят беспрецедентные вызовы – региональные конфликты, экономическая нестабильность, изменение климата, продовольственный и миграционный кризисы. Данные глобальные проблемы затрагивают всех нас и требуют поиска коллективных совместных ответных мер. Наше общее будущее целиком зависит от того, насколько мы сможем консолидировать усилия и прийти к консенсусу. Поэтому мы считаем большой честью участие Казахстана в этом важном процессе» , – сказал он.

Глава государства считает, что по мере усиления поляризации мира и ослабления авторитета многосторонних международных институтов все больше возрастает роль средних держав.

«В то время как крупные державы поглощены соперничеством или просто не могут достичь компромисса, именно средние державы зачастую становятся посредниками в урегулировании споров, таким образом поддерживая фундаментальные основы глобального сотрудничества», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент рассказал участникам форума о политических реформах, осуществляемых Казахстаном для обеспечения процветания и реализации демократических устремлений общества. По его мнению, недавний общенациональный референдум по строительству АЭС продемонстрировал приверженность страны демократическим ценностям.

Как отметил глава государства, проводимые реформы имеют решающее значение не только для поддержания внутренней стабильности, но и для обеспечения экономического роста и привлечения иностранных инвестиций.

«В экономическом плане Казахстан добился значительных успехов. Мы привлекли 400 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Страна запускает новый инвестиционный цикл со стратегической целью привлечь вложения на сумму 150 млрд долларов к 2029 году. Мы хорошо осознаем важность предоставления инвесторам комплексной государственной поддержки и оперативного принятия решений. Поэтому создан наделенный широкими полномочиями Инвестиционный совет, который курирует стратегические инвестиционные проекты», – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

В своей речи глава государства заявил, что Казахстан на протяжении многих лет реализует свою миссию в качестве авторитетного члена международного сообщества.

«Ключевыми элементами нашей внешней политики являются независимость, мультилатерализм, региональная стабильность и дипломатия. Поэтому мы решительно поддерживаем роль Организации Объединенных Наций как единственной универсальной организации, движущей силы глобального сотрудничества и прогресса. Мы считаем, что конструктивное взаимодействие со всеми ключевыми партнерами имеет важное значение для укрепления долгосрочного мира и процветания как в нашем регионе, так и за его пределами», – добавил он.

Президент также напомнил участникам форума о том, что Казахстан предоставил площадку для заключения ядерной сделки с Ираном, переговоров по Сирии и недавней встречи между Арменией и Азербайджаном. 

Особое внимание президент уделил таким темам, как ядерное разоружение и охрана окружающей среды. 

«Мы добровольно отказались от своего ядерного арсенала и продолжим поддержку глобальных усилий по его нераспространению. Инициатива Астаны по созданию Международного агентства по биологической безопасности дополняет наши обязательства по противодействию угрозам в сфере глобальной безопасности. В области охраны окружающей среды Казахстан привержен целям глобальной климатической повестки дня. Мы решительно поддерживаем Парижское соглашение по климату», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан продолжит отстаивать голоса средних держав на международных форумах, в том числе в Совете Безопасности ООН.

«Мы хотели бы видеть более инклюзивную и устойчивую международную систему. Государства, независимо от того, какие они – маленькие или большие, должны иметь возможность вносить свою лепту в построение лучшего мира. Казахстан готов и впредь последовательно играть активную роль на мировой арене. Мы находимся на стыке дипломатии, экономического сотрудничества и многостороннего управления. Благодаря нашему влиянию, которое мы осуществляем совместно с нашими коллегами и партнерами, мы можем в значительной степени формировать будущий мир. Мы не хотим быть безучастными наблюдателями в этом меняющемся международном порядке, напротив, мы стремимся стать архитекторами более сбалансированной, справедливой и устойчивой глобальной системы»,  – сказал президент. 

#политика #президент

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