Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал особое внимание руководителей госорганов на вопросах обеспечения безопасности с учетом произошедших инцидентов в городах Щучинске и Семее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

"Министр по ЧС доложил, что по двум указанным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся соответствующие экспертизы. Семьям погибших в Щучинске оказана необходимая помощь. Работает Межведомственная комиссия, по итогам заключения которой будут выработаны комплексные меры по недопущению аналогичных происшествий. Отмечено, что предварительной причиной взрыва является нарушение безопасной эксплуатации газовых бытовых баллонов. Что касается пожара в детском развлекательном центре Семея, силами МЧС оперативно ликвидировано возгорание, что позволило не допустить жертв среди населения", - говорится в сообщении.

Олжас Бектенов поручил МЧС совместно с акиматами усилить пожарную безопасность и контроль за деятельностью газовых служб, проводить профилактические рейды и активизировать информационно-разъяснительную работу с населением.

Как сообщалось ранее, в Щучинске Акмолинской области 26 февраля произошёл взрыв газовоздушной смеси в заведении «Центр плова». Погибло 9 человек, 28 пострадало.

В Семее 3 марта открытым пламенем горел детский развлекательный центр «Бала Парк». Площадь возгорания и его причина устанавливаются.