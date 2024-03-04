Глава МЧС доложил президенту обстановку в Алматы

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о работе ведомства в связи с произошедшими в Алматы землетрясениями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на советника-пресс-секретаря главы государства Берика Уали

Фото: ФБ-страница Берік Уәли

По словам министра, алгоритм действий, основанный на поручениях главы государства, в целом был выдержан в необходимых параметрах.

Ситуация в городе спокойная, все службы четко функционируют в соответствии с утвержденными планами.

Президент поручил министру в интересах жителей мегаполиса продолжать тесно взаимодействовать с акимом Ерболатом Досаевым и всеми городскими службами для обеспечения контроля над положением в Алматы.

Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой 5 баллов. В школах отменили занятия, а полицию перевели на усиленный формат несения службы.