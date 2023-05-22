Глава МИОР отметил рост религиозности казахстанцев, особенно молодёжи

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали в ходе рабочего визита в Мангистаускую область встретился с местными имамами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Фото пресс-службы МИОР РК

"Как известно, с момента обретения независимости в стране значительно возросла роль традиционного Ислама и религии. Отмечу, что растет религиозность граждан и их активность в обществе, особенно молодёжи. В связи с этим нам необходимо дифференцировать наш путь развития религиозной направленности и модернизировать его в соответствии с современными требованиями. Наша религия, укоренившаяся в нашем подсознании, переплетается с единообразием, терпимостью и традициями. Она впиталась в наше познание мира и стала образом жизни", - сказал министр.

Также участники высказали своё мнение по вопросам борьбы с деструктивными течениями, подготовки религиозных кадров и сохранения толерантности в обществе.