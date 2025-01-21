Глава Верховного суда отчитался перед президентом

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Асламбек Мергалиев проинформировал об итогах деятельности судебной системы за 2024 год. Приоритетами работы судов являются защита прав, свобод и законных интересов граждан и предпринимателей, обеспечение верховенства закона.
Он доложил, что растет число рассмотренных дел и материалов, при этом достигнут самый высокий за последние 5 лет показатель качества отправления правосудия (98,9% судебных актов местных судов признаны законными и обоснованными). Увеличивается доля примирительных процедур по гражданским и административным делам. Благодаря расширению подсудности вдвое выросло число дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей (с 147 до 261).
Глава Верховного суда рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта, которые способствуют формированию единообразной судебной практики и существенно облегчают работу судей (с применением роботизации рассмотрена треть дел и материалов - 665 тыс. из 2 млн). Он также проинформировал о создании кассационных судов, законодательных инициативах, направленных на усиление независимости судей и расширение сферы административной юстиции.
Глава государства отметил важность обеспечения верховенства закона и повышения доверия к правосудию.