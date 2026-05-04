Главе государства представили Центр поддержки инновации в области обороны и безопасности

Президент

Инициатива Defense Tech направлена на формирование инновационной экосистемы по выявлению, отбору и ускоренному развитию отечественных технологических решений для нужд Вооруженных сил

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектом Defense Tech, которую реализует министерство обороны Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Инициатива Defense Tech направлена на формирование инновационной экосистемы по выявлению, отбору и ускоренному развитию отечественных технологических решений для нужд Вооруженных сил и системы национальной безопасности. В рамках проекта создается постоянный механизм работы с инновационными командами и научно-техническими организациями. В Астане на площадке Astana Hub организован координационный офис Defense Tech, обеспечивающий постоянную коммуникацию между министерством обороны, технологическими предпринимателями, научными организациями и индустриальными партнерами.

В ходе развития инициативы в Алматы открыт Центр оборонных технологий Defense Tech IT Park – мультифункциональный инновационный хаб на базе Дома армии. Здесь представлены передовые технологические решения и перспективные разработки в области обороны и безопасности, разработанные отечественными IT-компаниями и стартап-командами.

