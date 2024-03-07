Главная инвестиция в развитие

В этот день здесь собрались более 500 женщин, которые своим трудом, творческими и спортивными успехами вносят огромный вклад в продвижение казах­станского общества. Среди них члены Нацкомиссии, представляющие все регионы республики, депутаты Парламента, ученые, бизнесвумен, специалисты международных организаций и гражданского сектора, международные партнеры.

Приветствие участникам форума от имени Президента Касым-Жомарта Токаева зачитала председатель Нацкомиссии – министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Как отметил Глава государства, Нацкомиссия играет огромную роль в обеспечении гендерного равенства, укреплении института семьи, защите материнства и детства, выступает эффективной площадкой, объединяющей усилия уполномоченных органов, гражданского сектора и бизнеса.

«Эксперты Национальной комиссии активно участвуют в разработке законов и государственных программ, реализуют важные социальные проекты и инициативы. За последние годы в нашей стране отменен список запрещенных для женщин профессий, введены избирательные квоты, в системе органов внут­ренних дел созданы подразделения по защите прав женщин. Во многом благодаря плодотворной деятельности Нацкомиссии Казахстан ратифицировал ряд международных конвенций и выполняет все обязательства по преодолению гендерного неравенства. Мы продолжим принимать системные меры для повышения роли женщин в обществе и продвижения семейных ценностей, шаг за шагом созидая Справедливый Казах­стан – государство равных возможностей для всех», – отмечено в послании Касым-Жомарта Токаева.

Со своей стороны Аида Балае­ва выразила признательность участникам форума за вклад в развитие общества, продвижение ценностей семьи, защиты детства, равенства прав и возможностей женщин и мужчин. Также она поблагодарила международные организации за эффективное партнерство и всестороннюю поддержку казахстанских инициатив и проектов.

Заместитель акима Астаны Есет Байкен высоко оценил вклад женщин в развитие главного города страны: они трудятся в самых разных сферах, вносят существенную лепту в развитие социально-экономической, общественно-политической жизни столицы и страны в целом.

Цифры, озвученные спикером, подтверждают это как нельзя лучше. Более половины всех активных участников на рынке труда столицы – это женщины. Они возглавляют 90 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, свыше 75 тыс. женщин работают в сферах медицины и воспитания подрастающего поколения. Также 80% неправительственных организаций возглавляют женщины.

– По инициативе Главы государства особое внимание уделяется вовлечению женщин в политическую и общественную жизнь. На сегодняшний день в числе тех, кто трудится на государственной службе в городе, – порядка 50% женщин, доля женщин в городском маслихате составляет 24%, в общественном совете – 20%, – отметил Есет Байкен. – При городском филиале партии «Amanat» создано женское крыло из числа активных представительниц городских структур, которое направлено на взращивание нового поколения женщин-лидеров.

Не остаются без внимания и те, кто нуждается в поддержке общества. Более 30 тыс. многодетных семей столицы вовлечены в государственные программы поддержки, и большое значение здесь имеет работа Нацкомиссии.

На площадке региональной палаты предпринимателей «Атамекен» действует Центр развития женского предпринимательства. В прошлом году там оказали более 800 услуг, в том числе 120 женщин прошли бесплатное обучение по различным направлениям.

О других насущных вопросах женской половины казахстанского общества рассказала секретарь партии «Amanat», член Нацкомиссии Шолпан Каринова. В числе больших проблем казахстанок, судя по обращениям в партию, – алименты, которые не выплачивают отцы. Еще одна связана с первой непосредственно – это закредитованность казахстанских женщин. Для решения данных вопросов партия запустила несколько проектов по повышению правовой и финансовой грамотности населения.

Также Шолпан Каринова акцентировала внимание на важности продвижения женщин в политике. Она озвучила предложение объединить усилия партии и Нацкомисии по выдвижению женских кандидатур на выборные руководящие должности.

– Профессионализм, опыт и потенциал наших женщин позволяют принимать важные решения в политике и других сферах, – отметила спикер.

Увеличивать число женщин среди руководящего состава намерены и в «Самрук-Қазына».

– Женщины в управлении – один из важных факторов устойчивости компаний и привлекательности для инвесторов. Сейчас в группе компаний фонда работают более 242 тысяч человек, из них 72 тысячи – женщины. При этом в высшем руководстве группы компаний доля женщин составляет 14%. Наша цель – к 2030 году повысить этот показатель до 30%, – сообщил директор по корпоративному управлению фонда Гибрат Ауганов.

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев считает, что авторитет женщин сегодня очень высок, более того, именно они обеспечивают мир во всем мире и особую активность проявляют в деле борьбы с экологическими проблемами.

– В прошлом году Казахстан улучшил свои позиции, заняв 62-е место среди 146 стран в глобальном индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума. Это на три позиции выше по сравнению с 2022 годом и на 18 – в сравнении с 2021-м. Страна устранила гендерный разрыв в образовании, продемонстрировала улучшение экономических возможностей и в равенстве оплаты труда. Наблюдается увеличение доли женщин на руководящих должностях. Казахстан одним из первых в Центрально-Азиатском регионе создал орган по продвижению гендерного равенства. Это Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, – отметил Артур Ластаев.

По его мнению, на протяжении 25 лет Национальная комиссия формирует комплексную государственную политику в отношении семьи, гендерного равенства, женского предпринимательства. При ее непосредственном участии проведена большая и серьезная работа по внедрению международных стандартов в отечественное законодательство. В частности, Казахстаном ратифицированы все основные международные документы о правах женщин, включая Пекинскую декларацию и платформу действий, конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, о политических правах женщин, о гражданстве замужней женщины и 8 конвенций Международной организации труда.

– 8 марта – день который мы празднуем в ООН начиная с 1975 года, отмечая защиту прав человека, – отметила постоянный координатор Организации Объединенных Наций в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори, обращаясь к участникам форума. – В Казахстане мы в основном концентрируем свое внимание на Целях устойчивого развития, где одним из основных пунктов является гендерное равенство. Общество должно инвестировать в девочек начиная с юных лет, особенно когда они интересуются математикой, инжинирингом, технологиями искусственного интеллекта, создавая таким образом поколение образованных женщин.

Как отметил заместитель главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Юрий Фенопетов, безопасность не может существовать отдельно от демократических институтов общества.

– Поэтому мы призываем усилить роль женщин в сохранении мира, а также активно противостоять всем формам насилия против женщин и девочек, – отметил спикер, подчеркнув важность политической интеграции самих женщин в эти процессы.

Заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Ляззат Сулеймен отметила роль казахстанских женщин в становлении независимости страны. А советник Президента РК по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья уделила внимание инновационному будущему страны, отметив, что сегодня численность женщин в науке составляет 54%, а значит, с их работой во многом связано развитие и внедрение технологий в нашу повседневную жизнь.

Ректор Актюбинского регионального университета К. Жубанова Лаура Карабасова говорила о личностном развитии и идеалах современных женщин, а международный спикер по креативному мышлению Марина Деркач рассказала, как важно представительницам прекрасного пола развивать этот талант.

В целом, как ожидается, итоги форума дадут импульс дальнейшему развитию и прогрессу в области продвижения вопросов гендерного равенства, повышения престижа семьи.