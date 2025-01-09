Главная производительная сила экономики

О мерах, принимаемых в сфере технического и профессионального образования, поддержке рабочих кадров на заседании доложили министры просвещения, труда и социальной защиты населения, промышленности и строительства, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, а также акимы ряда регионов и руководство НПП «Атамекен».

Во исполнение поручения Президента страны Правительством утвержден План мероприятий по проведению Года рабочих профессий в 2025 году. В документ включены семь направлений и 70 шагов, ориентированных на совершенствование системы и участие работодателей в подготовке и поддержке рабочих кадров, повышение привлекательности технического и профессионального образования, развитие механизмов защиты трудовых прав и другое. К реализации документа привлечены субъекты реального сектора, государственные и местные исполнительные органы, национальные компании и отраслевые ассоциации.

Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что будет запущена новая концепция профессиональной ориентации. Для системной работы в этом направлении с учетом потребности регионов в кадрах во всех областях планируется разработать «Атлас новых профессий».

При сотрудничестве предприятий и колледжей в одной тысяче школ откроются профильные классы. На базе колледжей будет внедрен опыт обучения старшеклассников практическим навыкам и первой рабочей профессии.

С 1 сентября 2025 года увеличится объем подушевого финансирования. Как пояснил Гани Бейсембаев, согласно дейст­вующей методике, на обучение одного студента в среднем выделяется 437 тыс. тенге, теперь эта сумма увеличится до 912 тыс. тенге.

По словам министра, для совершенствования технического и профессионального образования планируется активнее привлекать бизнес и инвесторов. Это позволит развивать систему дуального обучения и обеспечит целевую подготовку необходимых для экономики специалистов на основе заказа предприятий.

– В этом году колледжи и работодатели разработают более двух тысяч образовательных программ, на производственной базе пройдут стажировку полторы тысячи педагогов. В результате сотрудничество с бизнесом выйдет на новый уровень, колледжи станут основным драйвером профессио­нальной подготовки рабочих кад­ров для конкретных отрас­лей экономики, – подчеркнул Гани Бейсембаев.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова отметила, что рабочие профессии остаются основой казахстанского рынка труда: 4,8 млн человек, или 52% всех работающих граждан, имеют профессиональное или техническое образование. Около 2,3 млн человек заняты в 2,2 тыс. рабочих профессий. Высокий спрос на таких специалистов подтверждается большим количеством вакансий – более 270 тыс. в прошлом году. Рабочие кадры наиболее востребованы в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте.

– Наши прогнозы, сделанные на базе актуарных методик, показывают, что в ближайшие годы потребность в рабочих кадрах будет только нарастать. Совокупный спрос на них в ближайшие шесть лет оценивается в 1,6 миллиона человек. Из них на работников с профессионально-техническим образованием будет приходиться более половины, в том числе около 400 тысяч – на специалистов, имеющих рабочие профессии. Очень будут нужны водители специализированной техники, сварщики, рабочие строительных специальностей, – сказала Светлана Жакупова.

Для более эффективного планирования подготовки кадров, в том числе по рабочим профессиям, Минтруда разработан Инновационный навигатор проектов. Эта платформа, как сообщила спикер, уже позволяет проводить прогнозирование потребности в кадрах, а также синхронизировать запросы рынка труда с подготовкой специа­листов в организациях ТиПО.

– Развитие человеческого капитала является одним из важных факторов долгосрочного и устойчивого экономического роста. Именно благодаря профессионалам своего дела развивается экономика и повышается благосостояние всех граждан. Поэтому мы будем принимать последовательные меры для повышения статуса человека труда. В связи с этим 2025 год объявлен Главой государства Годом рабочих профессий, – отметил Премь­ер-министр Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства подчеркнул, что квалифицированные рабочие кадры – главная производительная сила экономики. Современные рабочие управляют высокотехнологичным оборудованием, автоматизированными системами, что в свою очередь требует непрерывного процесса повышения квалификации, развития интеллектуальных, цифровых и личностных компетенций.

Экономике нужны тысячи квалифицированных рабочих. При этом каждый год появляются новые специальности. Поэтому в целях прогнозирования будущих навыков и компетенций акиматам поручено сформировать региональные атласы профессий.

Для осознанного выбора молодежью рабочих профессий необходимо практиковать новые подходы в профориентацион­ной работе и так выстроить модель взаимодействия между школами, колледжами, предприятиями, чтобы будущий специалист видел свои профессиональные перспективы. Для этого Министерству просвещения поручено провести качественную трансформацию сферы технического и профессионального образования.

На сегодня государством вдвое увеличено финансирование обучения в колледжах. Внедряются новые образовательные программы с учетом международных требований. Совместно с акиматом города Астаны планируется создать центр компетенций. Вместе с тем отмечена необходимость принятия соответствующих мер и со стороны бизнеса, работодателей, инвесторов. Соответствующую работу должен более активно вести фонд «Самрук-Қазына».

– Нужно транслировать лучшие корпоративные практики социальной поддержки рабочих кадров, расширять и вводить для них новые стимулы. Поручаю министерствам промышленности, энергетики, транс­порта, сельского хозяйства, водных ресурсов совместно с предприятиями, акиматами и «Отбасы банком» проработать вопросы запуска льготных прог­рамм ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров, – сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр обозначил важность усиления контроля над соблюдением трудового законодательства, условий труда и безопасности трудящихся, а также принятия превентивных мер по недопущению трудовых конфликтов на предприятиях. Министру труда и социальной защиты населения поручено вес­ти жесткий мониторинг соблюдения безопасных условий труда рабочих, в том числе внед­рить цифровую карту предприя­тий. Кроме того, нужно обеспечить тесное взаимодействие с Меж­дународной организацией труда (МОТ) для продвижения ее принципов и ратификации соответствующих конвенций.

В ходе заседания было уделено внимание и вопросам дефицита кадров в транспортной отрасли, в частности, в таких высокотехнологичных сферах, как авиация, железная дорога и судоходство. Министерству транспорта совместно с компаниями поручено проработать конкретный план подготовки специалистов для данных отраслей.

С целью успешного развития агропромышленного комплекса Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регио­нов дано указание безотлагательно проработать вопросы обеспечения привлекательных условий для специалистов на селе и запустить новые прог­раммы в данном направлении.

Кроме того, бизнесу необходимо активнее вовлекаться в процесс подготовки и переподготовки кадров. Доля работников, повышающих квалификацию за счет работодателя, в Казахстане составляет только 6%, тогда как в странах ОЭСР этот показатель достигает 48%. В связи с этим Премьер-министр призвал бизнес сосредоточить усилия на повышении квалификации рабочих кадров, их социальной поддержке и создании достойных условий труда.

По итогам обсуждения воп­роса Олжас Бектенов поручил заинтересованным госорганам, акиматам, нацкомпаниям и предприятиям обеспечить качественное исполнение отрас­левых и региональных планов по проведению Года рабочих профессий. Все мероприятия должны быть системными, результативными и иметь долго­срочный социально-экономический эффект, подчеркнул он. Правительство будет держать соответствующие вопросы на постоянном контроле.