Главная цель – улучшение качества жизни граждан

Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

В Министерстве юстиции прошло заседание общественного совета, посвященное вступлению в силу новой Конституции и обсуждению проекта Концепции правовой политики.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Представители госорганов, депутаты, юристы, эксперты рассмотрели ключевые направления совершенствования законодательства.

Открывая заседание, министр юстиции Ерлан Сарсембаев отметил, что Конституция, поддержанная гражданами на респуб­ликанском референдуме в марте 2026 года, закрепила обновленную модель государственного устройства, основанную на верховенстве закона, приоритете прав и свобод­ человека, ответственности государства перед гражданами и повышении эффективности системы госуправления. По словам главы ведомства, вступление в силу нового Основного закона не ограничивается изменением отдельных норм. Конституционная реформа предполагает комплексный пересмотр действующего законодательства, а также разработку Концепции правовой политики, которая определит стратегию развития национальной правовой системы на ближайшие годы.

В ходе обсуждения участники отметили, что изменения затронут практически все ключевые отрасли права – от гражданского и трудового законодательства до уголовно-процессуальной сферы, административного регулирования и защиты интеллектуальной собственности.

Депутат Мажилиса Парламента Марат Башимов подчеркнул, что с 1 июля страна фактически начинает жить по новым конституционным принципам.

– Самое главное – в Основном законе закреплены ценности, на которых строится Справедливый Казахстан. Это верховенство Конституции, защита прав человека, независимость государства, ответственность власти и каждого гражданина. Мы всегда говорим о своих правах, но нельзя забывать и об обязанностях, – отметил депутат.

По его словам, обновление Конституции неизбежно повлечет за собой масштабную модернизацию законодательства.

– За последние тридцать лет общественные отношения существенно изменились. Появились новые экономические процессы, цифровые технологии, искусственный интеллект, стремительно развивается сфера науки и инноваций. Законодательство должно этому соответствовать. Поэтому изменения предстоят в Гражданском кодексе, трудовом законодательстве, процессуальном праве и других нормативных актах, – сказал он.

Особое внимание необходимо уделить процессуальным гарантиям защиты прав граждан, развитию законодательства в сфере интеллектуальной собственности и созданию современной правовой базы для цифровой экономики. При этом главной целью масштабной работы должно быть не изменение законов ради самих изменений, а улучшение качества жизни граждан.

– Одними разговорами ничего не добиться. Именно через законы решаются социальные и экономические вопросы, сокращается бюрократия, совершенствуется государственное управление, – подчеркнул депутат.

Он также отметил, что принцип «Закон и Порядок», обозначенный Главой государства в качестве одного из приоритетов развития страны, напрямую связан с обеспечением безопасности человека, защитой семьи, прав детей, женщин и других категорий граждан.

Члены общественного совета обсудили и практические вопросы правоприменения. Представители адвокатского сообщества подняли тему своевременного финансирования гарантированной государством юридической помощи, а также обозначили ряд проблем, требующих дополнительного законодательного регулирования. Отдельное внимание было уделено вопросам деятельности частных судебных исполнителей и дальнейшему совершенствованию механизмов исполнения судебных решений.

Подводя итоги, участники отметили, что вступление в силу новой Конституции станет отправной точкой для масштабного обновления национального законодательства. А реализация концепции должна обеспечить последовательное внедрение конституционных принципов во все сферы правового регулирования и создать современную основу дальнейшего развития Казахстана.

#заседание #конституция #министерство юстиции

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