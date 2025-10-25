Главное – это ответственное отношение к работе

Прямая речь
3
Галия Картайганова, кавалер ордена «Еңбек Даңқы» III степени

– Это моя первая государственная награда, и я безмерно рада получить ее лично из рук Главы государства! Переживаю очень волнительный и радостный момент. Вначале и не поверила, когда мне сообщили о предстоящей поездке в столицу на торжественную церемонию в Акорде с участием Президента страны. О таком подарке к празднику можно только мечтать! Хочу выразить огромную благодарность ­Касым-Жомарту Кемелевичу, а также своему руководству за столь высокую оценку моего труда.

Свой трудовой путь я начинала в 1985 году на маленьком разъезде Дала. Ныне работаю приемосдатчиком груза и багажа на станции Капшагай, в ТОО «Грузовые перевозки» КТЖ. За десятки лет непрерывного стажа обеспечила прием и отправку по назначению тысяч тонн пшеницы, муки, угля и другой продукции.

Любовь к труду и профессии мне, моим братьям и сестрам привил покойный отец, основатель нашей династии. Практически вся наша семья – железнодорожники. Еще в детстве я знала, кем стану, когда вырасту, вопрос о выборе будущей специальности практически не стоял. Главная ценность для меня – ответственное отношение к работе. Нравятся дисциплина и порядок, царящие на железной дороге, ведь эта отрасль стратегически важная для всей страны.

Пользуясь случаем, хочу позд­равить соотечественников с Днем Республики, пожелать процветания родной стране, здоровья и благополучия каждой семье!

#День Республики #Галия Картайганова

Популярное

Все
Символ Нового Казахстана
Сохранить и передать следующим поколениям
Высокая оценка трудовых заслуг
Медиация – опора единства
Первые победы в Бахрейне
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Матрица, определяющая судьбу человека
Справедливая модернизация как фактор консолидации нации
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Сильная духом и мастерством
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Продкорпорация объявила цены на зерно
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Цены на ГСМ зафиксированы на уровне 16 октября для сетей АЗС
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]