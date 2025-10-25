Свой трудовой путь я начинала в 1985 году на маленьком разъезде Дала. Ныне работаю приемосдатчиком груза и багажа на станции Капшагай, в ТОО «Грузовые перевозки» КТЖ. За десятки лет непрерывного стажа обеспечила прием и отправку по назначению тысяч тонн пшеницы, муки, угля и другой продукции.

Любовь к труду и профессии мне, моим братьям и сестрам привил покойный отец, основатель нашей династии. Практически вся наша семья – железнодорожники. Еще в детстве я знала, кем стану, когда вырасту, вопрос о выборе будущей специальности практически не стоял. Главная ценность для меня – ответственное отношение к работе. Нравятся дисциплина и порядок, царящие на железной дороге, ведь эта отрасль стратегически важная для всей страны.

Пользуясь случаем, хочу позд­равить соотечественников с Днем Республики, пожелать процветания родной стране, здоровья и благополучия каждой семье!