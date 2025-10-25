Главное – это ответственное отношение к работе
Галия Картайганова, кавалер ордена «Еңбек Даңқы» III степени
– Это моя первая государственная награда, и я безмерно рада получить ее лично из рук Главы государства! Переживаю очень волнительный и радостный момент. Вначале и не поверила, когда мне сообщили о предстоящей поездке в столицу на торжественную церемонию в Акорде с участием Президента страны. О таком подарке к празднику можно только мечтать! Хочу выразить огромную благодарность Касым-Жомарту Кемелевичу, а также своему руководству за столь высокую оценку моего труда.