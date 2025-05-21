– Куралай Кабешовна, тема семейно-бытового насилия занимает особое место в профилактике правонарушений. Какие результаты достигнуты?

– Действительно, в последние годы борьба с семейно-бытовым насилием стала одним из прио­ритетных направлений государственной политики в сфере обеспечения правопорядка и защиты прав человека. Благодаря комплексным мерам, в том числе криминализации соответствующих правонарушений, усилению межведомственного взаимодействия, внедрению оценки риска бытового насилия и расширению сети кризисных центров, в ряде регионов произошло снижение повторных фактов насилия с 15 до 7,8%.

В 2024 году с введением нового закона усилилась превенция: чис­ло выданных экстренных защитных предписаний увеличилось на 10–15%, привлечение к административной ответственности – на 20%. Активизировалась работа мобильных групп и участковых инспекторов. При этом важно то, что в стране увеличилось количество обращений женщин за помощью – это говорит о росте доверия к полиции и системе защиты в целом.

– Семейные пары, как правило, образуются по взаимному согласию, но впоследствии у ряда граждан проявляется­ агрессия по отношению к своей супруге. Откуда корни этого порочного явления?

– Причины агрессии в семье многослойные. Она может стать результатом личностных и психологических проблем, культурных стереотипов, неправильных моделей поведения, усвоенных в детстве, зависимости от алкоголя, психоактивных веществ.

К сожалению, в ряде случаев общество до сих пор толерантно относится к патриархальному контролю, что подталкивает некоторых мужчин к восприятию власти над женщиной как норме жизни. Но важно понимать: насилие – это не эмоция, а выбор. Именно поэтому в профилактике важно работать не только с жертвами, но и с потенциальными агрессорами, включая их в программы психокоррекции и переобучения.

– Зачастую женщины до последнего терпят насилие в семье и не желают выносить сор из избы. Какие меры принимаются для создания атмосферы нулевой терпимости к агрессорам?

– Прежде всего формируется государственная политика нулевой терпимости к любым формам насилия. Принятие нового закона в 2024 году стало важным шагом, в документе усилена ответственность, криминализированы побои и нанесение легкого вреда здоровью, введена обязательная психокоррекция для агрессоров, дано право временного выселения насильника из дома.

Параллельно с укреплением законодательной базы ведется масштабная информационно-разъяснительная работа: через соцсети, в школах, медиа пропагандируется культ женщины как матери и хранительницы нации, подчеркивается ее ключевая ценность. Акцент также делается на обучении сотрудников полиции навыкам эмпатии, коммуникации и первичной психологической поддержки, чтобы каждая женщина чувствовала – ее способно защитить государство.

– При профилактике насилия против женщин упор делается на силу закона или на силу убеждения?

– Используются оба подхода. С одной стороны, действует сис­тема правовых санкций: защитные предписания, установление особых требований к поведению правонарушителя, административная и уголовная ответственность, ограничения и запреты. С другой – ведется активная профилактическая работа. Это семейное консультирование, программы коррекции поведения, вовлечение агрессоров в обязательную психотерапию.

Помимо этого, особое внимание уделяется обучению молодых пар, формированию у молодежи культуры ненасилия, уважения к личности партнера. Главный принцип – не наказать, а предотвратить.

– В одном из алматинских вузов для девушек была проведена религиозная лекция, в ходе которой навязывались патриархальные нормы поведения. Как вы оцениваете такой подход?

– Казахстан – светское государство, и образовательные учреждения обязаны строго придерживаться этого принципа. Навязывание религиозных или идеологических норм, особенно если они ущемляют права женщин или противоречат законодательству, недопустимо.

Формирование у девушек покорности и подчиненности не имеет ничего общего с воспитанием сильной личности, способной защищать свои права. Образование должно воспитывать уверенную, критически мыслящую, равноправную гражданку, а не загонять ее в рамки чуждых установок.

– Существует мнение, что деятельность НПО в сфере защиты женщин от насилия малорезультативна. Оправдано ли в таком случае их существование?

– Роль НПО в сфере защиты женщин в современных условиях­ крайне важна. Находясь в постоян­ном контакте с обществом, неправительст­венные структуры первыми поднимают­ острые вопросы, оказывают анонимную помощь, содержат кризисные центры, реализуют программы реабилитации и правового просвещения.

В отличие от наркозависимости, где лечение требует длительной терапии и смены среды, защита жертвы насилия часто начинается с одного звонка – и именно НПО первыми откликаются, идут на помощь. Благодаря их усилиям­ сотни женщин ежегодно получают убежище, помощь и шанс начать новую жизнь. Да, необходим жесткий контроль за качеством и проз­рачностью работы НПО, но обесценивать их роль в корне неверно.

– Помогают ли кризисные центры и приюты реально избежать негативных последствий?

– Они играют ключевую роль в предотвращении трагедий – дают женщине возможность временно изолироваться от агрессора, получить юридическую, психологическую и медицинскую помощь. Многие центры работают в круглосуточном режиме, принимают женщин с детьми, предоставляют им временное жилье.

С 2023 года значительно расширилась география таких учреж­дений, увеличено их финансирование, внедрен Казахстанский стандарт оценки рисков бытового насилия на основе международного инструмента ODARA.

Важно, что с женщиной работают не только в момент кризиса, но и после – помогают восстановиться, трудоустроиться, вернуть уверенность в себе. Это эффективная альтернатива молчанию и терпению, которое, к сожалению, порой заканчивается трагедией.