Главный санврач Астаны высказалась о вакцинации от кори

Отказ родителей прививать своих детей приводит к росту заболеваемости среди астанчан вакциноуправляемыми инфекциями. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций рассказала главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова, передает официальный сайт столичного акимата

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По итогам 6 месяцев текущего года, по данным мониторинга за охватом иммунизацией населения города Астаны, достигнут планируемый охват прививками детей до 1 года против дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, полиомиелита, пневмококковой инфекции; против дифтерии и столбняка подростков 16-17 летнего возраста.

«Как следствие, за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 435 подтверждённых случаев заболевания коклюшем, среди детей до 14 лет - 417, (показатель – 30,5 на 100 тысяч населения), в 2023 году было зарегистрировано 5 случаев коклюша, рост в 82 раза. Основной причиной заболевания в 54% или в 234 случаях являются отказы родителей от профилактических прививок против коклюша», - сообщила санврач столицы.

«С марта прошлого года в столице наблюдается рост заболеваемости корью. В текущем году за 6 месяцев зарегистрировано 1541 подтвержденных случаев кори, в том числе 1059 случаев заболевания среди детей до 14 лет, рост в 12 раз, из числа заболевших не привито против кори 1069 человек», - констатировала Сархат Бейсенова.