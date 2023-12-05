Главу отдела образования в Актюбинской области отправили за решетку за получение взятки

Руководителя районного отдела образования осудили за получение взятки в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Иргизского райсуда

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А. и М. преданы суду по обвинению в получении взятки (часть 2 статьи 366 УК) и посредничестве во взяточничестве (часть 1 статьи 368 УК).

Как рассказали в суде, в сентябре 2023 года к М. обратился родственник с просьбой помочь устроить его жену учителем в сельскую среднюю школу.

М. в свою очередь попросил оказать содействие своего родственника А. – на тот момент руководителя отдела образования Иргизского района.

А. поручил директору школы принять женщину на работу учителем и потребовал с М. 400 тысяч тенге взятки за трудоустройство.

М. согласился стать посредником и передал нарочно взятку.

В судебном заседании подсудимые не оспаривали обвинение и доказательства, характер и размер причиненного вреда.

Суд учел наличие малолетних детей у подсудимых, а у А. – ребенка-инвалида, раскаяние и активное способствование раскрытию уголовного правонарушения.

А. назначено 3 года лишения свободы, М. – 1 год заключения, без права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в силу.

Кроме того, в адрес руководителя управления образования вынесено частное постановление.