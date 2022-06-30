Главу управления сельского хозяйства Акмолинской области осудили на 10 лет за взятку

Руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области осужден за взятку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

30 июня приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области руководитель управления сельского хозяйства Димаш Таласбаев осужден к 10 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе.

«Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере в сумме 13 847 430 тенге из оговоренных 30 миллионов тенге от представителей коммерческой организации за оказание содействия в определении в 2020 году их товарищества оператором по поставке гарантированного удешевленного дизельного топлива для сельскохозтоваропроизводителей области для проведения весенне-осенних полевых работ и общее покровительство.

Оглашение приговора состоялось с участием присутствовавшего в зале суда коллектива областного УСХ и земельных отношений», – сообщили в Антикоррупционной службе.

Приговор в законную силу не вступил.