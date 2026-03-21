Главы государств мира поздравляют Токаева с праздником Наурыз

Президент
60

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении подчеркнул высокий уровень взаимодействия между двумя странами.

"Отношения между Россией и Казахстаном носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Евразийском пространстве", – сказано в телеграмме.

🇨🇳Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Главу нашего государства и всех казахстанцев с праздником Наурыз, а также пожелал Президенту Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья и успехов в работе.

"В прошлом году я дважды встречался с Вами, и мы достигли важных договоренностей по развитию двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях, что продвинуло вечное всестороннее стратегическое партнерство Китая и Казахстана на новый этап ускоренного развития. Я готов совместно с Вами прилагать усилия для углубления взаимного политического доверия, укрепления всестороннего сотрудничества и продвижения строительства китайско-казахстанского сообщества единой судьбы к дальнейшему углублению и практической реализации", – написал лидер Китая.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает, что древний праздник служит укреплению отношений между двумя странами и по праву занимает особое место в сердцах узбекского и казахского народов.

"Убежден, что благодаря активизации нашего диалога на высшем уровне и совместным усилиям отношения стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном, основанные на взаимном уважении и поддержке, будут и впредь последовательно выходить на качественно новый уровень", – говорится в телеграмме.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов в государственной деятельности, а братскому народу Казахстана – мира и развития.
"Пусть этот весенний праздник, олицетворяющий величие нашей культуры и вобравший в себя лучшие традиции, и впредь укрепляет дружбу наших народов и приносит благополучие", – отмечается в телеграмме.
Свои теплые пожелания Главе нашего государства и братскому народу Казахстана направил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"Уверен, что таджикско-казахстанские отношения дружбы, стратегического партнерства и союзничества в духе лучших традиций этого древнего праздника будут и впредь развиваться и укрепляться, еще больше обогащаясь новым практическим содержанием во благо наших народов", – написал Глава Таджикистана.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил наилучшие пожелания по случаю Наурыза.
"Этот светлый праздник, признанный как неотъемлемая часть богатого культурного наследия всего человечества, заключая в себе высокие гуманистические идеалы, имеет особое значение в укреплении дружбы и единства между народами. Пусть этот замечательный праздник будет ознаменован счастьем, радостью и новыми успехами для Вас и народа Вашей страны", – отметил Сердар Бердымухамедов.
Главу государства Касым-Жомарта Токаева также поздравили Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.
#Наурыз #президент #Касым-Жомарт Токаев

Популярное

Все
Школа искусств открылась в селе
Снижена административная нагрузка
В Туркестане проводили первую команду новобранцев
Digital – путь соискателя
Смысловой каркас новой общественной этики
Условия диктует цифровая эпоха
Исполнились заветные желания
Встречи с личным составом
«Таза Қазақстан» продвигает идею созидательного патриотизма
Digital Nauryz
Уверенный шаг в будущее
Баурсак-пати для горожан
Встречают праздник добрыми делами
Праздник, который всегда с тобой
Юрта в стиле туаль де жуи
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
И юридический регулятор, и документ стратегического планирования
Как и где по одежке встречали
Национальный костюм – отражение истории и самобытности народа
Код Наурыза
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Слово о замечательном человеке

Читайте также

Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праз…
Я возлагаю большие надежды на Халық Кеңесі - Президент
Токаев отметил социально-экономические достижения Казахстана
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской обл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]