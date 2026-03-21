На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении подчеркнул высокий уровень взаимодействия между двумя странами.

"Отношения между Россией и Казахстаном носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Евразийском пространстве", – сказано в телеграмме.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Главу нашего государства и всех казахстанцев с праздником Наурыз, а также пожелал Президенту Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья и успехов в работе.

"В прошлом году я дважды встречался с Вами, и мы достигли важных договоренностей по развитию двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях, что продвинуло вечное всестороннее стратегическое партнерство Китая и Казахстана на новый этап ускоренного развития. Я готов совместно с Вами прилагать усилия для углубления взаимного политического доверия, укрепления всестороннего сотрудничества и продвижения строительства китайско-казахстанского сообщества единой судьбы к дальнейшему углублению и практической реализации", – написал лидер Китая.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает, что древний праздник служит укреплению отношений между двумя странами и по праву занимает особое место в сердцах узбекского и казахского народов.

"Убежден, что благодаря активизации нашего диалога на высшем уровне и совместным усилиям отношения стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном, основанные на взаимном уважении и поддержке, будут и впредь последовательно выходить на качественно новый уровень", – говорится в телеграмме.