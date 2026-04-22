Главы государств подписали ряд документов по итогам саммита

Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом сообщила Акорда, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Подписаны следующие документы:

1. Решение Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала «О ходе председательства Республики Казахстан в Международном фонде спасения Арала»;

2. Решение Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала «Об объявлении 26 марта международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья»;

3. Решение Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала «Об избрании Президента Международного фонда спасения Арала»;

4. Астанинское заявление Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала. 

