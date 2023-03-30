Главы государств поздравляют Токаева с началом священного месяца Рамазан

Президент, В мире
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Мировые лидеры желают президенту здоровья и долголетия, а народу Казахстана – дальнейшего развития и процветания.

Фото: Kazpravda.kz

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств по случаю начала священного месяца Рамазан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что казахский и узбекский народы, у которых общие национальные обычаи и традиции, встречают священный месяц Рамазан в мире и спокойствии, атмосфере взаимного уважения и единства.

"За последние годы благодаря нашим совместным усилиям и близким дружеским связям стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими братскими народами поднялись на новый уровень, и эти результаты служат общему процветанию и миру всего нашего региона. В эти светлые и благодатные дни я прошу у Всевышнего для Вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей деятельности по обеспечению процветания и развития Вашей страны, а братскому народу Казахстана – мира и благословения", – отмечается в телеграмме узбекского лидера.

Хранитель двух святынь – король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и наследный принц Королевства Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, поздравив Касым-Жомарта Токаева со священным месяцем Рамазан, пожелали ему крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Казахстана – дальнейшего развития и процветания.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян в своем поздравительном послании пожелал Касым-Жомарту Токаеву здоровья и счастья, а казахстанцам – благополучия.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани пожелал главе государства здоровья и всех благ, а народу Казахстана – процветания и развития, а также дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между странами.

Главу государства также поздравили президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, заместитель эмира Государства Катар Абдалла бен Хамад Аль Тани, король Марокко Мухаммед VI, наследный принц Кувейта Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, председатель Президентского совета Ливии Мухаммед Юнис Аль Манфи, президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

 

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