Главы МИД Казахстана и Турции обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу в рамках своего участия в III Анталийском дипломатическом форуме провёл переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: МИД РК

Стороны обсудили широкий круг вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурного сотрудничества. В ходе беседы была дана высокая оценка динамике развития казахско-турецких отношений по всему спектру двустороннего взаимодействия.



Отдельное внимание было уделено вопросам развития транзитно-транспортного, культурно-гуманитарного сотрудничества и взаимодействия двух стран в сфере образования.



Главы внешнеполитических ведомств также «сверили часы» по вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по линии интеграционных.