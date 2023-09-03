Главы МИД РК и РФ провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел РК.

Фото пресс-служба МИД РК

Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества, в том числе в рамках региональных международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.