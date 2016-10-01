​ГНУСная история

Минувшими весной и летом мошка и комары благодаря дождливой погоде и второму разливу Иртыша стали бедствием для населения и домашней живности. Дело дошло до того, что 30 мая аким региона Булат Бакауов провел фактически экстренное совещание, где разбирался: почему мошки становится все больше и больше? Хотя ее и травят постоянно, блог главы исполнительной власти пестрит жалобами от жителей городов и сел.

– Дачники не могли выехать на свои участки, родители – детей выгулять, а дорожным рабочим приходилось класть асфальт в спец­одежде, – отмечал глава областного акимата.

Ответственные службы апеллировали к неудачно проведенному тендеру, который выиграла карагандинская компания, но обязательств своих выполнить не смогла – не оказалось у нее ни специалистов, ни специаль­ной техники, ни опыта. И гнус все лето хозяйничал на просторах павлодарского Прииртышья.

К слову, в войне с комарами акимат проиграл не в первый раз. На борьбу с гнусом исполнительная власть выделяет огромные средства, но не может проследить за эффективностью их использования. Контролировать подрядчика практически невозможно – вылил «Бактицид» в Иртыш и концы – в воду. А на претензии по поводу того, что мошки меньше не стало, можно ответить, мол, погода подвела. И так из года в год.

Но сейчас акимат решил пойти другим путем и привлечь зарубежных специалистов. Свое видение решения проблемы предложили представители фирмы Valent BioSciences Corporation, которая занимается производством биорациональных продуктов и вот уже 30 лет работает в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Америке. На встрече с акимом области Булатом Бакауовым доктор PhD из Германии Хейко Коттер (этот специалист разрабатывал рекомендации по борьбе с гнусом в Атырау и Уральске) рассказал, как эффективно противостоять комарам и мошке. Во-первых, вместо «Бактицида» доктор выписал «Вектобак».

– Этот препарат уже использовали в Павлодаре в предыдущие годы, и вполне эффективно, – отметил Хейко Коттер. – Он был разработан совместно со специалистами Всемирной организации здравоохранения, применялся в Африке и используется в Европе. «Вектобак» оказывает избирательное влияние и действует только на комаров и мошек, для других живых существ он абсолютно безопасен.

Также немецкий специалист предложил новую систему обработок против гнуса, разработанную вместе с учеными из Павлодара. По его словам, помимо областного центра, их нужно проводить по течению Иртыша в трех новых районах региона – начиная от города Курчатова, практически от границы с Восточно-Казахстанской областью, и до границы Казахстана с Россией.

– Для борьбы с комарами в Павлодаре будет достаточно 11–12 тысяч литров «Вектобака», а чтобы уничтожить мошку на территории области, на весь сезон понадобится около 144 тысяч литров препарата, – подсчитал ученый. – Если предлагаемая нами программа и применение «Вектобака» будут одобрены, мы готовы оказывать техническую поддерж­ку и консультации подрядной организации.