Оригинальность постановки в жанре драмедии заключается в том, что роли центральных персонажей исполнили специалисты разных сфер деятельности, которые вышли на сцену вместе с профессиональными актерами

Фото: пресс-служба театра

В Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова состоялся премьерный показ спектакля «Армандар орындалады» («Мечты сбываются»), который привлек внимание столичной публики проникновенным социальным подтекстом и инновационным подходом, сообщает Kazpravda.kz

Спектакль был создан автором и режиссёром Нуржигитом Муслимовым, поставившим перед собой задачу подчеркнуть важность труда и его роль в стабильности общества. Сюжет разворачивается вокруг жизненных историй представителей рабочих профессий, таких как агроном, сантехник, электрик, учитель, программист, строитель, врач, повар, официантка и инженер по технике безопасности.

Центральным персонажем стал молодой человек Дархан, который находит собственное призвание через осознание ценности труда в формировании своей личности. Сценическое представление гармонично сочетает драму и комедию, рассказывая мотивирующие истории персонажей.

По словам режиссера Нуржигита Муслимова, идея этой необычной постановки принадлежит заслуженному деятелю Казахстана, художественному руководителю Турсынбеку Кабатову. Однако реализация проекта стала возможной лишь благодаря объявленному Году рабочих профессий.

Спектакль направлен на популяризацию образа труда и раскрытие мотивов, которые помогают людям справляться с ежедневными вызовами. Учителя, врачи, строители и другие мастера своего дела были представлены как незаменимые участники общества, обеспечивающие его развитие. Сценарий был основан на реальных жизненных историях, что позволило подчеркнуть уникальность каждого персонажа и сделать повествование близким и понятным широкой аудитории.

Значимым аспектом спектакля стало участие реальных специалистов, чьи жизни связаны с представленными на сцене профессиями. Среди актёров оказались учитель столичной школы-лицея, врач-интерн, официантка, программист и электрик. Каждый из них выступил с личными монологами, делясь опытом своей работы, радостями и препятствиями профессионального пути. Такой подход добавил постановке искренности и эмоциональной глубины, вызывая уважение к ежедневному труду профессионалов своего дела. Предварительно они прошли кастинг и в течение месяца посещали курсы актерского мастерства, чтобы максимально точно воплотить реалистичные образы героев.

Студент Медицинского университета Астаны Ерхата Женисбека, сыгравший роль строителя, с волнением и теплотой вспоминает первый опыт выступления на большой сцене. Для будущего врача участие в спектакле стало не просто исполнением его давней мечты, но также доказательством возможности объединения профессиональной карьеры с творческими стремлениями.

Публика высоко оценила качество постановки, выразительность декораций и профессионализм команды проекта.

После завершения спектакля директор Государственного театра драмы и комедии имени А. Мамбетова Александр Майер поздравил участников творческого проекта. По его мнению, эта постановка сумела не только задеть тонкие струны души зрителей, особенно представителей молодого поколения, но и стала мощным источником вдохновения, способным подтолкнуть к творческим размышлениям и новым начинаниям людей разных возрастов и профессий.