Год цифровизации и ИИ: интерактивный онлайн-квест запустили в Казахстане

Цифровизация
Дана Аменова
специальный корреспондент

Он состоит из двух этапов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Год цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане стартует республиканский IT Quest - интерактивный онлайн-квест, посвященный технологиям, искусственному интеллекту и стартапам. Участникам предстоит пройти серию увлекательных заданий, проверить свои знания цифрового мира и побороться за ценные призы в мобильном приложении Astana Hub, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

IT Quest объединяет образовательный и игровой форматы. Участников ждут вопросы о технологиях, искусственном интеллекте, стартапах и экосистеме Astana Hub, а также digital-загадки, шифры, поиск багов и задания на внимательность.

Квест состоит из двух этапов. Первый этап пройдет со 2 по 30 июня и включает викторину по темам IT, AI, стартапов, образовательных программ и экосистемы Astana Hub, а также задания на логику и аналитическое мышление.

Второй этап пройдет с 1 июля по 15 июля. Участникам предстоит внимательно посмотреть видеоролик и ответить на вопросы по его содержанию и деталям.

«За успешное выполнение заданий пользователи будут получать Social Coins и XP, продвигаясь в общем рейтинге участников. Победитель будет определен по наибольшему количеству набранных XP. Если несколько участников наберут одинаковое количество XP, преимущество получит тот, кто завершил квест раньше. Для участия необходимо скачать мобильное приложение Astana Hub для iOS или Android и зарегистрироваться в IT Quest.  Один участник может использовать только один аккаунт. Создание нескольких аккаунтов запрещено. Все задания необходимо выполнять самостоятельно. Для подготовки к квесту участникам будут доступны обучающие материалы»,  сказано в публикации.

там же добавили, что IT Quest продолжает серию образовательных инициатив Astana Hub по популяризации технологий и искусственного интеллекта. Ранее инновационный кластер уже проводил масштабные тематические квесты для жителей всех регионов Казахстана. В них приняли участие около 6 тысяч человек, а победители получили ценные призы. Новый конкурс продолжает эту инициативу и помогает в увлекательной форме узнать больше о технологиях и искусственном интеллекте.

С подробными условиями квеста, требованиями к участникам и порядком определения победителей можно ознакомиться в мобильном приложении Astana Hub.

#цифровизация #ИИ #квест #МИИЦР

Популярное

Все
Ключевой элемент социальной политики
Пространство возможностей
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Умный город: как технологии делают жизнь безопаснее и комфортнее
Сборная Узбекистана уступила команде Колумбии в дебютном матче на ЧМ-2026
Забота на деле
Определены претенденты на соискание Госпремии имени Абая
Как воспитать хороших людей?
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
В Алматинской области вынесен приговор по делу о хищении субсидий
Искусственный интеллект и гендерное равенство
Кредит под низкий процент обошелся в миллионы
Стройплощадка на пляже
Ловушка в один клик
Чехов вышел на сцену с ружьем…
Акимат отреагировал быстро
Возрождая землю, думать о будущем
Язык искусства, понятный миру
Какое имущество коррупционеров подлежит конфискации?
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
В выходные дороги под особым контролем
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства

Читайте также

Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подх…
IT-сервисы для села
Ловушки от вредителей
Как стартапы меняют жизнь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]