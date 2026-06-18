Год цифровизации и ИИ: интерактивный онлайн-квест запустили в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Год цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане стартует республиканский IT Quest - интерактивный онлайн-квест, посвященный технологиям, искусственному интеллекту и стартапам. Участникам предстоит пройти серию увлекательных заданий, проверить свои знания цифрового мира и побороться за ценные призы в мобильном приложении Astana Hub, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

IT Quest объединяет образовательный и игровой форматы. Участников ждут вопросы о технологиях, искусственном интеллекте, стартапах и экосистеме Astana Hub, а также digital-загадки, шифры, поиск багов и задания на внимательность.

Квест состоит из двух этапов. Первый этап пройдет со 2 по 30 июня и включает викторину по темам IT, AI, стартапов, образовательных программ и экосистемы Astana Hub, а также задания на логику и аналитическое мышление.

Второй этап пройдет с 1 июля по 15 июля. Участникам предстоит внимательно посмотреть видеоролик и ответить на вопросы по его содержанию и деталям.

«За успешное выполнение заданий пользователи будут получать Social Coins и XP, продвигаясь в общем рейтинге участников. Победитель будет определен по наибольшему количеству набранных XP. Если несколько участников наберут одинаковое количество XP, преимущество получит тот, кто завершил квест раньше. Для участия необходимо скачать мобильное приложение Astana Hub для iOS или Android и зарегистрироваться в IT Quest. Один участник может использовать только один аккаунт. Создание нескольких аккаунтов запрещено. Все задания необходимо выполнять самостоятельно. Для подготовки к квесту участникам будут доступны обучающие материалы», – сказано в публикации.

там же добавили, что IT Quest продолжает серию образовательных инициатив Astana Hub по популяризации технологий и искусственного интеллекта. Ранее инновационный кластер уже проводил масштабные тематические квесты для жителей всех регионов Казахстана. В них приняли участие около 6 тысяч человек, а победители получили ценные призы. Новый конкурс продолжает эту инициативу и помогает в увлекательной форме узнать больше о технологиях и искусственном интеллекте.

С подробными условиями квеста, требованиями к участникам и порядком определения победителей можно ознакомиться в мобильном приложении Astana Hub.