Гол капитана сборной Кахстана Асхата Тагыбергена стал лучшим по версии УЕФА (Видео)
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УЕФА признала гол капитана сборной Казахстана по футболу Асхата Тагыбергена в ворота Дании лучшим во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы-2024, передает Кazpravda.kz.
На официальном аккаунте чемпионата Европы-2024 опубликована подборка лучших голов за второй тур.
Дальний выстрел капитана сборной Казахстана в ворота Дании стал лучшим во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы-2024 по версии УЕФА.
Второе место занял гол Букайо Сака (Англия), третье - Андрея Буркэ (Румыния), четвертое - Владислава Морозова (Беларусь).