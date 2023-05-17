Голодовку объявили пациенты павлодарского психдиспансера

Общество, Скандалы
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От приема пищи отказывались 16 больных павлодарского центра психического здоровья, основным требованием которых было предоставление отпусков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

16 мая в управление здравоохранения Павлодарской области поступило служебное письмо от центра психического здоровья о том, что 16 человек первого блока, которые лежат на принудительном лечении по решению суда, отказываются от приема пищи.

На следующий день сотрудники облздрава выехали в учреждение.

«Основным требованием пациентов являлось предоставление отпусков. Согласно пункту 8 приказа министра здравоохранения РК от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-237/2020 «Об утверждении правил внутреннего распорядка для лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, для принудительного лечения в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья», «режимы частичной госпитализации, лечебных отпусков не применяются для лиц, находящихся на принудительном лечении по решению суда», – отметили в управлении.

По данным ведомства, после встречи удалось достичь соглашения с 5 пациентами, по остальным ведется разъяснительная работа. Вопрос питания взят на контроль.

#Павлодар #общество #управздрав #психдиспансер #голодовка

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