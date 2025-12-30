Гололед на дорогах: МВД обратилось к казахстанцам

Закон и Порядок
59
Дана Аменова
специальный корреспондент

Полицейские призывают население соблюдать меры предосторожности и личной безопасности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МВД обращается к гражданам в связи с погодными условиями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В правоохранительных органах рекомендовали гражданам по возможности не выходить из дома без крайней необходимости; отложить любые дальние поездки; водителям строго соблюдать правила дорожного движения; выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров; увеличивать дистанцию между транспортными средствами.

«Неблагоприятные погодные условия значительно повышают риски на дорогах и в общественных местах. Мы настоятельно просим граждан проявить ответственность, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб», – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

 

#МВД #обращение #гололед #полицейские #непогода

