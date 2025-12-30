Полицейские призывают население соблюдать меры предосторожности и личной безопасности
МВД обращается к гражданам в связи с погодными условиями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В правоохранительных органах рекомендовали гражданам по возможности не выходить из дома без крайней необходимости; отложить любые дальние поездки; водителям строго соблюдать правила дорожного движения; выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров; увеличивать дистанцию между транспортными средствами.
«Неблагоприятные погодные условия значительно повышают риски на дорогах и в общественных местах. Мы настоятельно просим граждан проявить ответственность, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб», – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.