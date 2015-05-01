Голос молодых ученых 634 Анастасия СЕМЕНОВА, Астана

«Мы уверены, что Ваша дальнейшая деятельность на посту Главы государства позволит Казахстану добиться новых высоких результатов и осущест­вить Ваши величественные планы и программы. История страны доказывает правоту Ваших идей и замыслов. Вы можете быть уверены в том, что мы, молодежь Казахстана, Вас не подведем и оправдаем Ваше доверие, приумножая успехи Родины, укрепляя ее авторитет во благо народа», – говорится в обращении к Главе государства молодых исследователей. Они подчеркнули, что возможность представить свои научные проекты появилась благодаря инициативе Нурсултана Назарбаева о создании Казах­станского филиала МГУ – прак­тического евразийства в действии. И конечно, модернизация страны, идею которой Президент Казахстана выразил емким определением: «Сто шагов на пути в тридцатку лидеров», безус­ловно, поддерживается самой интеллектуальной частью нашей молодежи.

Форум был приурочен к трем знаменательным датам – 70-летию Великой Победы, 260-летию Московского государственного университета им. М. Ломоносова и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Конференция «Ломоносов», впервые организованная Казахстанским филиалом МГУ в 2002 году, стала традиционным и весьма важным событием в сфере науки и культуры, способствующим укреплению международных и межуниверситетских связей на евразийском пространстве. Директор вуза Александр Сидорович, обращаясь к участникам конференции, напомнил о становлении славных традиций МГУ, сказав о мудром руководстве президентов РК и РФ Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина, понимающих исключительную важность истории, культуры и образования.