Голос Шелкового пути: Монгольская звезда Мишель Джозеф запела на казахском

Ранее артистка исполняла композиции преимущественно на монгольском и английском языках

Фото: @JibekJolyTV

Победительница первого международного вокального проекта Silk Way Star, монгольская певица Мишель Джозеф, выпустила свою первую песню на казахском языке под названием BAĞALA, сообщает Kazpravda.kz

Ранее артистка исполняла композиции преимущественно на монгольском и английском языках. Однако после триумфа на конкурсе в Астане в ноябре 2025 года она пообещала выпустить трек на казахском, чтобы выразить благодарность местным слушателям.

Новая трек стал своего рода признанием в любви к культуре и народу Казахстана. В рамках самого шоу Мишель уже исполняла народную песню «Қароторғай».

Успех певицы на проекте был отмечен на государственном уровне: в Казахстане она получила орден «Достық» II степени, а в родной Монголии президент страны наградил её орденом «Полярная звезда».

Напомним, конкурс Silk Way Star, объединивший артистов из 12 стран, транслировался в том числе на центральном телевидении Китая (CCTV-15) с охватом аудитории более 1 миллиарда человек. Это делает выпуск казахскоязычного трека зарубежной исполнительницей важным шагом в популяризации языка на международной арене.

#песня #Silk Way Star #BAĞALA #Мишель Джозеф

