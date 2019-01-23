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Google потратит миллионы долларов на развитие Wikipedia
Корпорация Google пожертвовала более $3 млн на развитие интернет-энциклопедии Wikipedia ("Википедия"). Об этом Tass.ru сообщила президент благотворительного фонда Google Жаклин Фуллер.

Как отмечается, $1,1 млн передали некоммерческой организации Wikimedia Foundation, которой принадлежит онлайн-энциклопедия. Еще $2 млн Google пожертвовала в специально организованный фонд Wikimedia.

Помимо денежных пожертвований Google также обязалась расширить свое участие в инициативе, нацеленной на увеличение числа языков, на которых доступна Wikipedia. В рамках данного проекта многие статьи энциклопедии уже были переведены на редкие языки, включая более десятка языков индо-арийской группы, на которых преимущественно говорят в Индии, Бангладеш и Пакистане. Как отмечается в сообщении, Google и Wikimedia вскоре приступят к добавлению в энциклопедию еще порядка десяти дополнительных языков.

"Мы нацелены на долгосрочную поддержку проектов Wikimedia с тем, чтобы они были доступны следующим поколениям на протяжении долгих лет", - отметила Фуллер в своем заявлении.

"Google и Wikimedia играют уникальную роль в развитии интернета, который служит пользователям во всем мире и отражает их многообразие, - говорится в сообщении, распространенном Wikimedia Foundation. - Мы с нетерпением ждем возможности продолжить работу с Google при тесном участии пользователей со всех уголков планеты".

Онлайн-энциклопедия Wikipedia была запущена в 2001 году и теперь доступна на более чем 300 языках. Всего она содержит свыше 40 млн статей. По словам основателя Wikipedia Джимми Уэйлса, около 1,3 млрд различных устройств, подключенных к интернету, используют ежемесячно люди по всему миру для того, чтобы читать статьи, размещенные в этой энциклопедии. При этом среднее число ее пользователей в месяц достигает около 500 млн человек.

Основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином компания Google была зарегистрирована в сентябре 1998 года. С тех пор она превратилась в транснациональную корпорацию, инвестирующую сотни миллионов долларов в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающуюся разработкой онлайн-сервисов и различных высокотехнологичных продуктов. В настоящее время компания со штаб-квартирой в Маунтин-Вью (штат Калифорния) является частью холдинга Alphabet с годовым оборотом более $110 млрд.

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