Гордимся земляком Свежий выпуск 425 Марат МАЛЬТЕКБАСОВ, проректор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова, доктор педагогических наук, профессор

Буквально месяц назад Айдын Аимбетов совершил свой первый полет в космические дали. В те дни все казахстанцы глубоко переживали за своего Героя. Безусловно, новость о том, что покоритель космических просторов взял в полет флаг родной страны, наполнила сердца наших граждан особой гордостью и чувством патриотизма. Старт корабля с нашим земляком в составе экипажа стал важным и незабываемым историческим событием. Этого дня с большим нетерпением ждали студенты и преподаватели ЖГУ. Ведь Айдын Аимбетов – наш выпускник, он окончил в 2006 году физико-математический факультет.

Уверен, что наши соотечественники разделили радость торжественной встречи экипажа корабля. Миллионы телезрителей стали свидетелями сентиментальной картины – в первую минуту пребывания на земле Айдыну Аимбетову протянули яблоко сорта апорт, который растет в Алматинской области. Это был такой символической привет с малой родины космонавта.

Пользуясь случаем, хочу от всей души и от имени коллектива вуза поздравить Айдына с заслуженной наградой, пожелать успехов на его нелегком поприще, крепкого здоровья, счастья родным и близким!



