Гордимся земляком

Свежий выпуск
425
Марат МАЛЬТЕКБАСОВ, проректор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова, доктор педагогических наук, профессор
Буквально месяц назад Айдын Аимбетов совершил свой первый полет в космические дали. В те дни все казахстанцы глубоко переживали за своего Героя. Безусловно, новость о том, что покоритель космических просторов взял в полет флаг родной страны, наполнила сердца наших граждан особой гордостью и чувством патриотизма. Старт корабля с нашим земляком в составе экипажа стал важным и незабываемым историческим событием. Этого дня с большим нетерпением ждали студенты и преподаватели ЖГУ. Ведь Айдын Аимбетов – наш выпускник, он окончил в 2006 году физико-математический факультет.
Уверен, что наши соотечественники разделили радость торжественной встречи экипажа корабля. Миллионы телезрителей стали свидетелями сентиментальной картины – в первую минуту пребывания на земле Айдыну Аимбетову протянули яблоко сорта апорт, который растет в Алматинской области. Это был такой символической привет с малой родины космонавта.
Пользуясь случаем, хочу от всей души и от имени коллектива вуза поздравить Айдына с заслуженной наградой, пожелать успехов на его нелегком поприще, крепкого здоровья, счастья родным и близким!

Популярное

Все
Полицейский спас жизнь ребенку
Ветераны ВОВ получат по 2 млн тенге ко Дню Победы в Алматинской области
Неприглядные врата страны
У границы фуры ходят хмуро…
Мирный атом может удовлетворить растущие потребности в электроэнергии
Лидеры более чем 30 стран призвали к скорейшему расширению сети АЭС
Центральноазиатское направление остается приоритетом
Взрывы утихли, но надолго ли?
Закон дает хорошие возможности — эксперт
Жители Петропавловска возмущены планами точечной застройки
Приток большой воды в Атырау принесет не только беды, но и выгоды
Свет возвращается в села СКО
«Второй трек» дипломатии не пострадает
Вопросы защиты авторских прав обсудили в Астане
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
В бане мыли миллионы
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Наши гребцы завоевали еще три лицензии на летние Олимпийские игры
Паводки: более 21 тыс. человек вернулись домой
Вопросы госстатистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
Баку и Ереван впервые договорились по поводу участка границы
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток

Читайте также

В СКО провожали «300 спартанцев»
90 тысяч саженцев высадят в Карагандинской области
Важно вовремя распознать недуг
Использовать все возможности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]