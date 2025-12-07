Зимний туристический сезон официально открыли в горах Алтая в Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz

Первую лыжную трассу уже обкатали до полутора тысяч туристов, в том числе иностранных — из Германии, Польши, России и Китая.

В горнолыжном комплексе в Глубоковском районе — уникальные по рельефу трассы, которые не уступают трассам Франции и Швейцарии. В 2025 году регион посетили более 5 тысяч интуристов. В следующем году курорты готовы принять как минимум столько же.

По оценкам экспертов туристической отрасли, на востоке Казахстана, в отличие от Европы, больше снега, и это явное преимущество. Несколько суток в регионе не прекращались снегопады.