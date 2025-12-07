Горнолыжный сезон стартовал в ВКО

Туризм
146

Зимний туристический сезон официально открыли в горах Алтая в Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz

Первую лыжную трассу уже обкатали до полутора тысяч туристов, в том числе иностранных — из Германии, Польши, России и Китая.

В горнолыжном комплексе в Глубоковском районе — уникальные по рельефу трассы, которые не уступают трассам Франции и Швейцарии. В 2025 году регион посетили более 5 тысяч интуристов. В следующем году курорты готовы принять как минимум столько же.

По оценкам экспертов туристической отрасли, на востоке Казахстана, в отличие от Европы, больше снега, и это явное преимущество. Несколько суток в регионе не прекращались снегопады.

— В казахстанском Алтае огромное преимущество перед Европой. У нас есть снег, которого, к сожалению, в Европе сейчас очень мало, и сегодня 16 человек из Европы приехали кататься, - отмечает бизнесмен Александр Чиликин.

— Это единственный регион, возможно, во всём мире, где лежит снег около восьми месяцев. Здесь тренируются чемпионы, выступающие на мировом уровне, а также приезжают туристы, чтобы насладиться таким зимним туризмом, - говорит турист Сымбат Рамазанов.

 

#Спорт #ВКО #горы #туризм #курорты #сезон #лыжи

Популярное

Все
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Фигуристка Самоделкина завоевала «бронзу» на турнире в Хорватии
Трамп получил премию мира ФИФА
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Батырхан Толеугали выиграл золотую медаль молодежного ЧМ по таеквондо
Месси установил новый рекорд по числу трофеев в футболе
В Бенине военные захватили власть
Рождественскую ель зажгли в Вифлееме
Горнолыжный сезон стартовал в ВКО
В Петропавловске чемпионка мира по боксу научила женщин защищаться
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане

Читайте также

Air China объявила о запуске прямого сообщения между Чэнду …
Путеводитель по Казахстану издан в Сеуле
Прямой авиарейс Чэнду - Алматы запустят в декабре
Алматы на Qatar Travel Mart 2025

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]