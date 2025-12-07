Зимний туристический сезон официально открыли в горах Алтая в Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Первую лыжную трассу уже обкатали до полутора тысяч туристов, в том числе иностранных — из Германии, Польши, России и Китая.
В горнолыжном комплексе в Глубоковском районе — уникальные по рельефу трассы, которые не уступают трассам Франции и Швейцарии. В 2025 году регион посетили более 5 тысяч интуристов. В следующем году курорты готовы принять как минимум столько же.
По оценкам экспертов туристической отрасли, на востоке Казахстана, в отличие от Европы, больше снега, и это явное преимущество. Несколько суток в регионе не прекращались снегопады.
— В казахстанском Алтае огромное преимущество перед Европой. У нас есть снег, которого, к сожалению, в Европе сейчас очень мало, и сегодня 16 человек из Европы приехали кататься, - отмечает бизнесмен Александр Чиликин.
— Это единственный регион, возможно, во всём мире, где лежит снег около восьми месяцев. Здесь тренируются чемпионы, выступающие на мировом уровне, а также приезжают туристы, чтобы насладиться таким зимним туризмом, - говорит турист Сымбат Рамазанов.