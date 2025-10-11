В сфере социальной политики в последние годы видны позитивные изменения, в частности, по созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан. Реализуется программа «Инклюзивный город», причем она направлена не только на людей с особыми потребностями. Ее цель – создать среду, в которой каждому горожанину будет комфортно жить и развиваться.

Фото из архива "КП", Юрия Беккера

Член общественного и градостроительного советов города Алматы, эксперт в области инклюзивных аспектов городской среды, архитектуры, урбанистики, социаль­ной политики и инклюзивного дизайна Богдан Джепка рассказал нашей газете о разрабатываемой концепции «Инклюзивный Алматы-2030».

– Мы сформировали рабочую группу из экспертов, представляющих разные категории людей с инвалидностью – с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, а также с ментальными особенностями. За основу были взяты такие ключевые документы, как Конституция Казахстана, Конвенция о правах инвалидов, концепция «Инклюзивный Казахстан», строительные нормы и стандарты. Мы старались соединить лучшие наработки, адаптировав их под реалии Алматы.

Представители людей с особыми потребностями ведут постоянный диалог с госорганами. Как отмечает Богдан Игоревич, не всегда удается прийти к единому решению, но работа идет. Что касается общественных фондов, коих тоже немало в сфере инклюзии, то цели и задачи у всех разные: есть те, кто действительно работает на благо людей, а есть те, кто лишь отрабатывает госзаказы или гранты, не принося ощутимой пользы.

– Закон требует создавать безбарьер­ную среду – тротуары, пандусы, доступные туалеты, парковки. Но это долгий процесс, – говорит эксперт. – С нашей помощью запущены программы по паспортизации объектов, созданы рабочие комиссии. Движение есть, но темпы низкие. Необходимо включать наших представителей в проект­ные организации и комиссии по приемке зданий в эксплуатацию. Я также настаиваю на системном контроле и ответственности за нарушения.

– Востребован ли труд людей с инвалидностью и готовы ли работодатели брать на себя дополнительные обязательства? – спрашиваю у собеседника.

– Госпрограммы по трудоустройству работают, есть субсидии для работодателей, нанимаю­щих людей с инвалидностью. Существуют и общественные, и социальные работы, возможности адаптации рабочих мест. Но нужно жестко контролировать выполнение квоты два-четыре процента приема на работу в крупных компаниях и особенно в

госорганах. Сейчас в Алматы трудоустроено около девяти тысяч человек с инвалидностью, но нас гораздо больше. Работы впереди немало, – отвечает Богдан Джепка. – Вы знаете, что в Казахстане лишь один процент людей с инвалидностью имеют высшее образование? А нас около миллиона. Сейчас идет первый этап – приведение университетов и колледжей к строительным стандартам доступнос­ти для маломобильных граждан. Параллельно адаптируются сайты и программы для людей с нарушением слуха и зрения, проводится обучение персонала этике общения с людьми с инвалидностью.

Богдан Игоревич признается, что для него это не просто общественная деятельность, а возможность менять среду так, чтобы каждый человек вне зависимости от состоя­ния здоровья мог жить, учиться, работать и чувствовать себя частью общества. И пока есть такие люди, считающие улучшение жизни вокруг себя своей личной миссией, за будущее можно быть спокойным.