Город для комфортной жизни: мечта или реальность?

Безбарьерная среда
141
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В сфере социальной политики в последние годы видны позитивные изменения, в частности, по созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан. Реализуется программа «Инклюзивный город», причем она направлена не только на людей с особыми потребностями. Ее цель – создать среду, в которой каждому горожанину будет комфортно жить и развиваться.

Фото из архива "КП", Юрия Беккера

Член общественного и градостроительного советов города Алматы, эксперт в области инклюзивных аспектов городской среды, архитектуры, урбанистики, социаль­ной политики и инклюзивного дизайна Богдан Джепка рассказал нашей газете о разрабатываемой концепции «Инклюзивный Алматы-2030».

– Мы сформировали рабочую группу из экспертов, представляющих разные категории людей с инвалидностью – с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, а также с ментальными особенностями. За основу были взяты такие ключевые документы, как Конституция Казахстана, Конвенция о правах инвалидов, концепция «Инклюзивный Казахстан», строительные нормы и стандарты. Мы старались соединить лучшие наработки, адаптировав их под реалии Алматы.

Представители людей с особыми потребностями ведут постоянный диалог с госорганами. Как отмечает Богдан Игоревич, не всегда удается прийти к единому решению, но работа идет. Что касается общественных фондов, коих тоже немало в сфере инклюзии, то цели и задачи у всех разные: есть те, кто действительно работает на благо людей, а есть те, кто лишь отрабатывает госзаказы или гранты, не принося ощутимой пользы.

– Закон требует создавать безбарьер­ную среду – тротуары, пандусы, доступные туалеты, парковки. Но это долгий процесс, – говорит эксперт. – С нашей помощью запущены программы по паспортизации объектов, созданы рабочие комиссии. Движение есть, но темпы низкие. Необходимо включать наших представителей в проект­ные организации и комиссии по приемке зданий в эксплуатацию. Я также настаиваю на системном контроле и ответственности за нарушения.

– Востребован ли труд людей с инвалидностью и готовы ли работодатели брать на себя дополнительные обязательства? – спрашиваю у собеседника.

– Госпрограммы по трудоустройству работают, есть субсидии для работодателей, нанимаю­щих людей с инвалидностью. Существуют и общественные, и социальные работы, возможности адаптации рабочих мест. Но нужно жестко контролировать выполнение квоты два-четыре процента приема на работу в крупных компаниях и особенно в
госорганах. Сейчас в Алматы трудоустроено около девяти тысяч человек с инвалидностью, но нас гораздо больше. Работы впереди немало, – отвечает Богдан Джепка. – Вы знаете, что в Казахстане лишь один процент людей с инвалидностью имеют высшее образование? А нас около миллиона. Сейчас идет первый этап – приведение университетов и колледжей к строительным стандартам доступнос­ти для маломобильных граждан. Параллельно адаптируются сайты и программы для людей с нарушением слуха и зрения, проводится обучение персонала этике общения с людьми с инвалидностью.

Богдан Игоревич признается, что для него это не просто общественная деятельность, а возможность менять среду так, чтобы каждый человек вне зависимости от состоя­ния здоровья мог жить, учиться, работать и чувствовать себя частью общества. И пока есть такие люди, считающие улучшение жизни вокруг себя своей личной миссией, за будущее можно быть спокойным.

#город #инклюзия #инвалидность

Популярное

Все
Качая нефть, раскачать промышленность
Дурное воспитание
Хлеб, честь и труд: 350 лет одной династии
Союз мастеров музыкальных инструментов создан в Казахстане
Когда содержание важнее формул
Этническая журналистика: история и современность
Он расширил горизонты родного языка
Город для комфортной жизни: мечта или реальность?
В Таразе начнут собирать трактора
Водопроводы для Приаралья
Детей научат правилам безопасности
Премьера, поздравления, овации
В традициях народных ремесел
Вырисовывается новый почерк «Барыса»
В копилке – 82 медали
Хищники опасны, но находятся под защитой
СНГ – пространство созидания и прогресса
Гастрономия как наследие
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Обладательница "серебра" ЧМ по фигурному катанию победила на Мемориале Дениса Тена
В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского хоккея
Изучая страницы древних книг
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Накануне Дня учителя два педагога региона были удостоены государственных наград
Трамп дает ХАМАС "последний шанс" на сделку по Газе
Татьяна Осипова: Работа учителя ответственна и величественна
Пусть ученик поверит в себя!
В Конаеве открыли селфи-зону
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане

Читайте также

Особенная детская площадка
Новый ресурсный центр для особенных детей
Права и возможности женщин с инвалидностью обсудили на конф…
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]